Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor mu?

Fransız bilim insanları, şekerli içeceklerin kanser riskini artırabileceğini söylüyor.

Sorbonne Paris Cité Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, her gün 100 ml (Haftada ortalama iki kutu) fazla şekerli içecek tüketmenin kanser riskini yüzde 18 artırdığı ortaya çıktı. Başka araştırmacılar ise bunda kan şekerinin de etkili olabileceğini, bu konuda daha kapsamlı araştırma yapılması gerektiğini söylüyor.

Araştırma sonuçlarının aktarıldığı makale, tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlandı.

5 yıl boyunca 100 bin kişinin takip edildiği araştırma kapsamında yüzde 5'ten daha fazla şeker oranına sahip içecekler şekerli içecek olarak kabul ediliyor.

Meyve suları, milkshake, enerji içecekleri, içine şeker katılan çay ve kahve de bu içeceklere dahil ediliyor.

Araştırma ekibi sıfır kalorili yapay tatlandırıcılı içecekleri de inceledi ancak bunların kanserle ilişkilerini bulamadı.

'Başka bir sağlıksız alışkanlıkları da olabilir'

Araştırmada haftada ortalama iki kutu anlamına gelecek şekilde her gün 100 ml fazladan şekerli içecek içen her 1000 kişiden 22'sinin kanser hastası olduğu tespit edildi.