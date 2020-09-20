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Şekerpare tatlısı nasıl yapılır? Şekerpare tatlısının malzemeleri nelerdir? Şekerpare yapımının püf noktaları nelerdir? 19 Eylül MasterChef şekerpare tatlısı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2020 11:11 | Son Güncelleme

TV 8 ekranlarına gelen fenomen yemek yarışması MasterChef’te yarışmacılar ilk kez izleyicileri için yemek hazırladı. Kıyasıya mücadele eden kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tatlı olarak şekerpare yaptı. Tatlının MasterChef’te bir kez daha gündeme gelmesinden sonra şekerpare tarifi araştırılmaya başlandı.

Şekerpare tatlısı nasıl yapılır? Şekerpare tatlısının malzemeleri nelerdir? Şekerpare yapımının püf noktaları nelerdir? 19 Eylül MasterChef şekerpare tatlısı!

MasterChef Türkiye programından sonra izleyicilerin yarışmada yapılan yemeklere olan merakı arttı. Seyircileri için lezzetli bir menü çıkartan yarışmacılardan şefler tatlı olarak şekerpare yapmalarını istedi. Seçilen seyircilerin evlerine gönderilen şekerpare tatlısının tarifi derinlenmesine sorgulanmaya başladı. Peki şekerpare tatlısının malzemeleri nelerdir? Şekerpare tarifinin püf noktası nedir? Şekerpare tatlısının kıvamı nasıl ayarlanır? MasterChef şekerpare tatlısı tarifi...

ŞEKERPARE TATLISININ MALZEMELERİ

  • 2.5 su bardağı un
  • 250 gr tereyağ veya margarin
  • 2 adet yumurta
  • 1/2 kg toz şeker
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 5 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 su bardağı sıcak su
  • 1/2 adet limon

ŞEKERPARE TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk adımda şekerpare tatlısının hamuru hazırlanır. Hamur için derin bir kabın içine margarin ve un eklenerek yoğrulur. Margarin ve un karışımına pudra şekeri, irmik, vanilya, kabartma tozu ile yumurta ilave edilerek bir süre daha yoğurulur. Hamur şekillendirilmeye başlanmadan önce şekerpare tatlısının şerbeti yapılır. Şerbet için şeker ve su orta ateşte kaynatılır. Şerbet ocaktan indirilmeden hemen önce limon eklenir. Şekerpare tatlısının şerbeti hazırlandıktan sonra hamura şekil verme işlemine geçirilir. Tepsiye aralıklarla yerleştirilen şekerpare hamurlarının üzerine fındık konulur. Son olarak önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 20-25 dakika pişirilir. Soğuyan şekerpare tatlısının üzerine sıcak şerbet dökülür.

ŞEKERPARE TATLISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Şekerpare tatlısının püf noktaları arasında hamurun 15 dakika boyunca buzdolabında dinlendirilmesi yer alır. Hamurun dinlendirilmesi tatlının kıvam almasını kolaylaştırır. Şekerpare tarifinin püf noktalarından bir diğeri ise tatlının sıcakken soğutulan şerbetle buluşturulmasıdır.

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