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Şekersiz hazırlanıyor: Düşük kalorili soğuk baklava tatlısı pandeminin yıldız oldu!

29.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi ile birlikte evde geçirilen sürenin artış göstermesi kilo almak istemeyen vatandaşları az kalorili tatlılara yönlendirdi. Bu noktada dikkat çeken tercihlerden biri ise soğuk baklava oldu. Daha hafif ve farklı lezzet arayanlar için sevilen bir tercih haline gelen soğuk baklava, şekerli şerbet yerine süt ve çikolata ile tatlandırılıyor.

Şekersiz hazırlanıyor: Düşük kalorili soğuk baklava tatlısı pandeminin yıldız oldu!

Pandemi sonrası kilo almak istemeyen vatandaşların yeni tercihi, düşük kalorisiyle dikkat çeken, daha hafif olmasıyla bilinen ve farklı lezzeti ile damakları tatlandıran soğuk baklava oldu. Normal baklava gibi yapılan ancak ince hamur yapısı, bol fıstığı, sütlü şerbeti ile farklı ve daha hafif bir lezzet olan soğuk baklava, yaz aylarının yaklaşmasıyla da daha çok tercih edilmeye başlandı. Diyabet hastalarının ve kilo almak istemeyenlerin de birinci tercihi olan soğuk baklavanın üretim ve satış oranları ise her geçen gün artmaya devam ediyor.

'HAFİF OLDUĞU İÇİN ÇOK TERCİH EDİLİYOR'

Soğuk baklavanın normal baklavaya göre daha hafif bir baklava çeşidi olduğunu belirten ve bu nedenle özellikle tercih edildiğini ifade eden baklava ustası Muhammet Yakup Büyük, “Gaziantep’in ustaları, havası, suyu, fıstığı ve yağıyla yaptığımız baklavalara bir de soğuk baklava ekledik. Soğuk baklava normal baklavaya nazaran hamuru daha ince, şeker oranı yok denecek kadar az ve süt var içinde. Şerbet yerine sütle tatlandırılıyor. Sonrasında ise üzerine çikolata serpiliyor. Çikolata oranı da aşırı bir miktarda değil. Zaten elek yardımıyla üstüne serpiştiriyoruz. İçerisinde sadece süt var. Katkı maddesi hiçbir şey yok. Glikoz yok kesinlikle. Soğuk baklavada normal baklavaya göre daha ince bir hamur var. Doğal olarak fıstık da var içinde. İçinde şeker yok denecek kadar az olmasından dolayı şeker hastaları da bunu tercih edebiliyor. Diğer müşterilerimizde hafif bir tatlı olduğu için çok tercih edip sevmeye başladı” dedi.

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'SOĞUK BAKLAVA SATIŞLARINDA PATLAMA YAŞANACAK'

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber soğuk baklava satışının daha da artacağını belirten baklava ustası Muhammet Yakup Büyük, “Hafif olduğu için daha çok tercih ediliyor ve bu nedenle de soğuk baklavanın satışı biraz daha arttı. Soğuk baklavaya talep daha fazla. Sosyal medya olsun çoğu yerde yükseliş içerisinde olmasından dolayı talepte yükseliş yaşıyor. Bu yükselişin nedeni de beğenilmesi ve tutulmasından dolayı. Havaların soğuk olmasına rağmen soğuk baklavamız daha çok satılmaya başladı. Bu satışların daha da artarak gideceğini düşünüyorum. Biz soğuk baklava yapımına başladığımızda 5-10 tepsi olarak başladık. Şimdi işlerimiz daha çok yükseliyor mesela 20-30-40 tepsi yapıyoruz. Soğuk baklava satışlarımız daha da yükseliyor. Bu şekilde giderse soğuk baklava satışında patlama yaşanacak daha doğrusu yaz aylarında daha çok tercih edilebilir” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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