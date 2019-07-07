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Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü "Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 43. Dünya Miras Komitesinin bugünkü toplantısında dünyanın farklı ülkelerinden doğal ve kültürel anıtların Dünya Mirası Listesi'ne girmesi müzakere edildi.

Yaklaşık 180 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcının yer aldığı toplantıda, Azerbaycan'ın sunduğu "Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı" oylama ile listeye girdi.

Azerbaycan mimarisinin en önemli anıtları arasında gösterilen ve 1762'de hanların yazlık ikametgahı olarak inşa edilen Şeki Han Sarayı'nın en önemli özelliklerinden biri de yapımında çivi veya herhangi bir yapıştırıcı unsurun kullanılmamış olması.

Çevresi surlarla çevrili, iki kat, altı oda ve iki aynalı balkondan oluşan, salon ve oda duvarları renkli işlemeler, motifler, savaş sahnelerinin yansıtıldığı duvar resimleriyle süslü sarayın ahşap çıtalar arasına çeşitli renklerde cam monte edilerek yapılan geometrik desenli pencereleri, "şebeke" adı verilen el sanatlarının en nadir örnekleri arasında gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Şeki Han Sarayı UNESCO

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