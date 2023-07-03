Şekil değiştirebiliyor! Görenleri şaşırttı... Bilim insanları tasarladı

Robotlarla ilgili haberler merakla takip ediliyor. Hatta bir robotun Güney Kore'de orkestra şefliği yaptığını bile gördük.

Ancak bilim insanları çok daha ilginç bir çalışmaya daha imza atmış durumda.

ÇEVREDE GEZİNMEK İÇİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

Independent'ın haberine göre; ABD'deki Northeastern Üniversitesi'nden Alireza Ramezani'nin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, morphobot'un uçarak, yuvarlanarak, sürünerek, çömelerek, dengede durarak ve engellerin üstünden atlayarak çevrede gezinmek için şeklini değiştirebildiğini söylüyor.

Bu hafta Nature Communications dergisinde tanıtılan morphobot, denizaslanlarının yüzerken de kullandıkları yüzgeçlerle karada da yürümesine benzer şekilde, kuşlar, mirketler ve foklar gibi hayvanların uzuvlarını kullanma yeteneklerini taklit ederek onlardan esinlenen farklı hareket modlarını gerçekleştiriyor.

Ağırlığı 6 kg, uzunluğu 70 cm, genişliği ve yüksekliği 35 cm olan robotun her biri iki eklemden oluşan dört bacağı ve bacak uçlarına sabitlenmiş kanal tipi fanları var.

Yeni çalışma, morphobot'un fanlarının gerektiğinde bacak, itici pervane ya da tekerlek olarak işlev görecek şekilde şekil değiştirebildiğini ortaya koyuyor.

Robot, engebeli arazide yürümek, dik yamaçlardan geçmek, büyük engellerin üzerinden atlamak, daha yüksek seviyelere uçmak ve alçak tavanlı yolların altında geçmek için hareketlerini değiştirme yeteneğini gösteriyor.

Araştırmacılar, çalışmaya dayanarak, gelecekteki mobil robotların hareket stratejilerini uyarlayarak karmaşık arazilerde gezinmek için çok işlevli uzuvlarla tasarlanabileceğini söylüyor.

ZORLU ORTAMLARDAN GEÇECEK ROBOTLARIN TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLABİLİR

Yeni inovasyon, doğal afetlerden sonra arama ve kurtarma müdahalelerinde, uzay araştırmalarında ve otomatik paket teslimatında kullanılanlar gibi zorlu ortamlardan geçecek robotların tasarımının daha da geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Bilim insanlarına göre bulgular, çeşitli ve zorlu arazilerde seyahat etmek için kullanılabilecek çok amaçlı uzantılara sahip robotlar tasarlamanın avantajlarını ortaya koyuyor.

