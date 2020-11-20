HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sekiz ay sonra Cerrahpaşa: Sağlık çalışanlarının gözünden Covid-19 salgını

Sekiz ay sonra Cerrahpaşa: Sağlık çalışanlarının gözünden Covid-19 salgını

20.11.2020 20:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sekiz ay sonra Cerrahpaşa: Sağlık çalışanlarının gözünden Covid-19 salgını

Koronavirüsle mücadeleyi haberleştirmek için geçen nisan ayında, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir gün geçiren BBC Türkçe ekibi, salgının yeniden arttığı bir dönemde yeniden hastaneye girdi. Sağlıkçılar, bu süreçte çok yorulduklarını ancak sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çiziyor. Sağlıkçılar, geçtiğimiz bahar aylarına kıyasla daha büyük bir salgın dalgasının geldiği uyarısında da bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=3h4pkUO3Gmk

Koronavirüsle ilgili vaka ve ölüm sayıları, son haftalarda hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da yeniden ciddi bir yükselişe geçti.

Koronavirüsle mücadeleyi haberleştirmek için geçen nisan ayında İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir gün geçiren BBC Türkçe ekibi, salgının yeniden arttığı bir dönemde yeniden hastaneye girdi.

Ekip hem Cerrahpaşa'da çalışan sağlıkçılara bu dönemde yaşadıklarını sordu hem de salgındaki son durumu araştırdı.

Hastanede Covid yoğun bakım ünitesi, yataklı Covid servisleri ve Covid testlerinin yapıldığı ilk başvuru polikliniğine giren BBC Türkçe ekibi, burada doktorlar, hemşireler ve hastabakıcılarla görüştü.

Sağlıkçılar, bu süreçte çok yorulduklarını ancak sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çiziyor.

Aynı zamanda sağlıkçılar, geçtiğimiz bahar aylarına kıyasla daha büyük bir salgın dalgasının geldiğini belirterek uyarılarda bulunuyor.

Video-haber: Neyran Elden - Mahmut Hamsici

Sekiz ay sonra Cerrahpaşa: Sağlık çalışanlarının gözünden Covid-19 salgını

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

O ilimizde durum çok vahim! Yoğun bakımlar yüzde 100 doldu

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Rol arkadaşı açıkladı! Sevilen diziye veda etti

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Bakanlık duyurdu: O saatler kısıtlamaya dahil değil

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

Bakan Koca, 'Bunları ilk defa duyacaksınız' deyip açıkladı: O kişiyi görevden aldım

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Bilim Kurulu üyesi 'Çok büyük bir dalga geliyor' dedi ve...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin detaylarını açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Yeni hasta sayısı 4 bini aştı

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Bir ili yıkan ölüm! Koronavirüse yenik düştü

Diğer Haberler

KOAH hastalığında idrar kaçırma problemi çözülebilir mi?

KOAH hastalığında idrar kaçırma problemi çözülebilir mi?

Kış aylarında göz kuruluğuna dikkat!

Kış aylarında göz kuruluğuna dikkat!

Koronavirüsle savaşta omega 3 etkisi! Morina Balığı'nın karaciğerinden elde ediliyor

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Adını bilen yok ama gerçek bir şifa bombası! Bronşit, nefes darlığı ve...

Adını bilen yok ama gerçek bir şifa bombası! Bronşit, nefes darlığı ve...

Gut hastalığı tedavi ile kontrol altına alınabilir!

Gut hastalığı tedavi ile kontrol altına alınabilir

Zivzik narı bağışıklığın ilacı: İri taneli ve sulu sulu! Bozulmadan 6 ay saklanıyor

Zivzik narı bağışıklığın ilacı! Bozulmadan 6 ay saklanıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.