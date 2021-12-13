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  4. Sekiz aydır korku içinde yaşıyorlar! "Kafamda sürekli kaçış planımı yapıyorum"

Sekiz aydır korku içinde yaşıyorlar! "Kafamda sürekli kaçış planımı yapıyorum"

13.12.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da iki binanın kolonlarından beton parçalar döküldü. kopan parçaların ardından ortaya çıkan kirişlerin içindeki demirlerin ise çürüdüğü gözlendi. Binada oturanlar büyük tedirginlik yaşadıklarını söyledi.

Sekiz aydır korku içinde yaşıyorlar! "Kafamda sürekli kaçış planımı yapıyorum"

Avcılar Cihangir Mahallesindeki iki bloklu sitenin içerindeki iki binanın kolan ve kirişlerinden beton parçaları döküldü. 1999 depremi öncesi yapılan sitede yaklaşık 60 hane yaşıyor. 26 Eylül 2019’daki 5.8 şiddetindeki depremde kolanlarda ve kirişlerde hasar meydana geldi. Hasarda kolon demirlerinin çürük olduğu görülürken, binada yaşayanlar ise tedirginlik yaşıyor.

8 AYDIR BEKLİYORLAR

Binadan korktuğunu anlatan ve kiracı olan Devrim Çelik, “7-8 ay önce başvuru yaptık, kimse ilgilenmedi. En son depremden sonra kolanlar patlamış. Yaklaşık 60 hane var sitede. Korkuyorum, bir deprem olsa kaçış planımı yapıyorum kafamda, o derece korkuyorum” diye konuştu.

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İHA

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deprem istanbul depremi Avcılar
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