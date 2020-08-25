Sekiz aylık hamile eşini öldürmüştü, idam cezası kaldırıldı

Dava, Peterson'ın cezasını yeniden ele almak üzere bir alt mahkemeye geri gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Yüksek Mahkeme, 8 aylık hamile eşini ve henüz doğmamış bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle 2005 yılında idama mahkum edilen Scott Peterson hakkındaki ölüm cezasını kaldırdı.

Şu anda 47 yaşında olan Peterson, eşini öldürmekten dolayı birinci dereceden, doğmamış çocukları Connor'u öldürmekten dolayı da ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu.

Dava, Peterson 'ın cezasını yeniden ele almak üzere bir alt mahkemeye geri gönderildi.

Peterson, 2002 yılının Noel arifesinde 27 yaşındaki öğretmen eşi Laci Peterson'ı başını keserek öldürmüş ve balıkçı teknesiyle San Francisco Körfezi'nden denize atmıştı.

Şu anda 47 yaşında olan Peterson, eşini öldürmekten dolayı birinci dereceden, doğmamış çocukları Connor'u öldürmekten dolayı da ikinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu.

Laci Peterson'ın bedeni, bebeği Connor'dan ayrılmış vaziyette 2003 nisan ayında sahilde bulunmuştu.

"Cinayet mahkumiyeti doğru, idama itiraz eden jürinin görevden alınması yanlış"

Yüksek mahkeme, yargılamanın adil olduğunu ve cinayet dolayısıyla verilen mahkumiyetin de geçerli olduğunu teyit etti.

Açıklamada, "Peterson, yargılamanın birçok nedenden dolayı kusurlu olduğunu iddia ediyor. Şahsın suç ve dolayısıyla mahkumiyetini onaylama konusunda haksız yargılama iddiasını reddediyoruz" denildi.

Ancak Yüksek Mahkeme, Yargıtaya 2012 yılında yapılan itirazla ilgili, 'potansiyel jüri üyelerinin, kısmen ölüm cezasına itirazları nedeniyle duruşma hakimi tarafından hatalı şekilde görevden alındıklarını' belirtti.

Yüksek Mahkeme'deki yargıçlar, oy birliğiyle, "Bir jüri üyesi sadece ölüm cezasına karşı olduğunu ifade ettiği için görevden alınamaz" kararıyla dönemin duruşma hakiminin idam cezasına karşı olan jüri üyelerini görevden almasının kusurlu olduğunu bildirdi.

