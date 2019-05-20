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"Sekiz" filminden ilk teaser

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

Buğra Kekik'in yazıp yönettiği film, ünlü bir şarkıcının yaşadığı kazanın, kirli işler yapan bir avukat tarafından üstü kapatılmasına rağmen, sekiz yıl sonra karşısına çok ağır bedellerle çıkmasını konu ediniyor

İSTANBUL (AA) - Başrollerinde Müjde Uzman, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Hakan Yusufoğulları, Berrin Arısoy ve Tolga Evren'in yer aldığı "Sekiz" filminden ilk teaser yayınlandı.

Film, ünlü bir şarkıcının yaşadığı kazanın, kirli işler yapan bir avukat tarafından üstü kapatılmasına rağmen, sekiz yıl sonra karşısına çok ağır bedellerle çıkmasını konu ediniyor.

Buğra Kekik'in yazıp yönettiği filmin yapımcılığını Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş üstleniyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini İman Tahsin yaparken, müziklerinde Murat Tuğsuz imzası bulunuyor.

Hikayesinde merak unsurlarına yer veren "Sekiz"in gişe tarihi ise daha sonra açıklanacak.

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