Sekiz ili kana bulayacaklardı! Bölücü terör örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında terörle mücadeleye yönelik 8 ilde çalışma yapıldığını duyurdu.

Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da düzenlenen operasyonlarda, 'terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne yardım etmek', 'terör örgütüne finans sağlamak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 27 şüpheli, yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

(DHA)

