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  4. Sekiz senedir kayıp köpekten sahibine yeni yıl sürprizi

Sekiz senedir kayıp köpekten sahibine yeni yıl sürprizi

05.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Sekiz senedir kayıp köpekten sahibine yeni yıl sürprizi

Galler'de 8 yıl önce kaybolan köpek, sahibiyle buluştu. Magdalena Klubczuk, köpeğinin Flintshire kasabasında yer alan Connah's Quay'deki evinin bahçesinden kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşamıştı.

Klubczuk, işteyken köpeği Shih Tzu Roxy'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili yetkililerle iletişime geçmişti.

Tasmasında ismi yazmasına ve mikroçip bulunmasına rağmen sekiz yıldır hayvandan haber alınamamıştı.

Ancak 35 yaşındaki kadın yeni yıla kendisini çok sevindiren bir haberle girdi.

Yılbaşı arifesinde saat 23.00 civarında gelen bir telefonla Roxy'nin bulunduğunu öğrendi.

Sklyor Hayvan Kurtarma merkezi, kadını arayarak köpeği sokakta dolanırken bulduklarını, mikroçipi okutarak kendisinin bilgilerine ulaştıklarını söyledi.

Klubczuk ise telefonda şaşırıp kaldığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

Telefonda görüşürken böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledim. Doğru düzgün konuşamıyordum bile, şok olmuştum. Bunca yıldır öldüğünü zannediyorduk.

Öte yandan, hayvan kurtarma merkezindeki tetkiklerde köpeğin meme kanseri olduğu ortaya çıktı.

Klubczuk ise köpeğine kavuştuğuna çok mutlu olduğunu belirtip, pazartesi veterinere götürerek tedavisini başlatacağını söyledi.

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