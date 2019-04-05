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Sekiz ülkenin arıcıları Kırklareli'nde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

"Balkan Ülkeleri İle Arıcılığı Geliştirme" toplantısı kapsamında, Türkiye, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Bosna Hersek'ten arı yetiştiricileri birliklerinin temsilcileri Kırklareli'nde bir araya geldi

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğince düzenlenen, "Balkan Ülkeleri İle Arıcılığı Geliştirme" toplantısı kapsamında, 8 ülkenin arı yetiştiricileri birliklerinin temsilcileri Kırklareli'nde buluştu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin Dünya Arıcılar Birliği üyesi olduğunu söyledi.

İstanbul'da 2017'de Dünya Arıcılar Birliğinin kongresini gerçekleştirdiklerini anımsatan Şahin, bu nedenle de Balkan ülkelerindeki arıcılık faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade etti.

Balkan ülkeleri arasındaki arıcıların sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere toplandıklarını anlatan Şahin, "Arıcıların temel sorunlarından bir tanesi pazarlama konusudur. Bu sorun Türkiye'nin de sorunu, Makedonya'nın da sorunu, Bulgaristan'ın da sorunu, Romanya'nın da sorunu. İkinci bir şey arıların yaşaması ve yaşatılmasıdır. Ülkelerle aynı sorunları yaşıyoruz. Bazı çalışma haritası oluşturarak bundan sonra daha aktif bir şekilde ülkeler arası işbirliği yapmış olacağız." diye konuştu.

Şahin, ülkeler arasındaki güç birliğinin de önemine değindi.

Ardından diğer ülkelerin arıcı birlikleri temsilcileri de birer konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Arı birlik ülke

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