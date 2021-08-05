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  4. Sekiz yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında linç girişimi

Sekiz yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Sokak ortasında linç girişimi

05.08.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişinin, 8 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Mahallenin birbirine girdiği olayda tacizci olduğu iddia edilen kişiye tekme tokat saldıran öfkeli kalabalık, linç girişiminde bulundu. Yaşananlar cep telefonu ile kayda alındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki B.Y’nin yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği yönünde haber yayılmasıyla ortalık birbirine girdi.

EVİNİ BASIP SOKAKTA LİNÇ ETTİLER

Sokağa inen mahalleli ev basarak şahsı dışarı sokağa çıkardı. Taciz şüphelisini sokak ortasında döverek linç etmek istediler. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsı gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Mağdur olduğu iddia edilen çocuk ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt taciz
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