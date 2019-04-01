Sekreter olarak girdiği belediyeye başkan oldu

Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Tekin, "Bütün kadınlarımıza bir kadının dik durup neleri başarabileceğini en güzel şekilde göstermek adına, örnek olmak adına böyle bir yola çıktım" dedi.

Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Dün de seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı. Yeniden aday olar iki dönemdir Pazaryeri Belediye Başkanı olan Muzaffer Yalçın ise 1019 oyda kaldı.