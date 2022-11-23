2000'lere damga vuran ünlü şarkıcı Davut Güloğlu son haliyle ağızları açık bıraktı

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Karadeniz fırtınası Davut Güloğlu, adeta yıllara meydan okuyor.

Rize'nin bir köyünde dünyaya gelen Davut Güloğlu, 11 çocuklu bir ailenin 7. çocuğuydu. 13 yaşındayken anne ve babasını kaybeden ünlü şarkıcı, liseyi tamamlayamadı. Bir süre amatör olarak futbol oynayan Davut Güloğlu, sonrasında İstanbul'da bir market işletti. Marketi iflas edince işsiz kalan yıldız, düğün salonlarında şarkıcılık yaparak geçinmeye başladı.

'Nurcanım' albümüyle şöhrete kavuşan Davut Güloğlu, Katula Katula şarkısıyla tanınırlığını arttırdı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Şimdilerde 50 yaşında olan Davut Güloğlu'nun son halini görenler şaşıp kalıyor.

Davut Güloğlu'na ''Zaman senin için durmuş'' ve ''Kim inanır babam yaşında olduğuna'' gibi yorumlar yapılıyor.



