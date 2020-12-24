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  4. Seks bağımlısı sevgilisinden ayrılan Sofia Richie babasıyla arasını düzeltti

Seks bağımlısı sevgilisinden ayrılan Sofia Richie babasıyla arasını düzeltti

24.12.2020 14:16 | Son Güncelleme:
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Ünlü model Sofia Richie seks bağımlısı sevgilisinden ayrıldıktan sonra babası Lionel Richie ile arasını düzeltti. Richie ailesi pandemide tatilin tadını çıkardı.

Dünyayı etkisi altına alan pandemiyi Richie ailesi umursamadı. Daha önce de sevgilisiyle tatil yapan ve kurallara uymayan model Sofia Richie şimdi de ailesiyle tatilde.

Daha önce seks bağımlısı Scott Disick ile aşk yaşayan Sofia Richie'nin ilişkisine babası karşı çıkıyordu. Bu yüzden araları bozulan baba kızın arası ayrılıktan sonra düzeldi.

Bu yılın ortalarında sevgilisinden ayrılan Sofia Richie erkek kardeşi Miles Brockman Richie ve babası Lionel Richie ile yat tatilinde görüntülendi.

Sofia Richie yat tatili sırasında jet ski keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Tangasıyla jet ski üstünde yakalanan Sofia Richie gündem oldu.

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