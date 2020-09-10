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Seks bebekleri için cenaze töreni düzenliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

Girişimci bir Japon sanatçı, kullanımı bitmiş seks bebekleri için anma törenleri düzenliyor.

Seks bebekleri için cenaze töreni düzenliyor

Osaka’daki Love Doll Funeral adlı oluşumun kurucusu olan 30 yaşındaki Leiya Arata’ya göre birçok insan seks bebeklerini ailenin bir insan üyesiymiş gibi seviyor.

Daily Mail’in haberine göre yaklaşık 800 dolar karşılığında isteyenler sentetik sevgililerini bir tabuta yerleştirerek cenaze kıyafetleri giydirebilir ve onları çelenklerle süsleyebilir.

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Cenaze töreninin başında ise Arata’nın “seks, bebekler ve sahipleri konusunda önde gelen otorite” sözleriyle tanımladığı transseksüel porno oyuncusu Budist rahip Lay Kato bulunuyor. Arata’ya göre Lay Kato’dan daha iyi bir tören sunabilecek kimse bulunmuyor.

Mumlarla, çelenklerle ve hatta yas tutan diğer seks bebekleriyle gerçekleşen cenaze o kadar özgün ki, yoldan geçenlerin bebekleri kadavra sanarak polisi aradığı dahi olmuş.

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Bazıları cansız nesneler için düzenlenen cenaze fikrine karşı çıksa da, alışılmadık fikri hayata geçiren Arata’ya göre bu “gerçek bir ihtiyaç”. Arata birçok insanın bebekleri çöp kutusuna atmaktan utandığını söyleyerek “Birçok bebek sahibi, bu bebeklerin çöp olarak parçalanmasını istemiyor” dedi.

Bebekler için düzenlenen cenaze törenlerinin yanı sıra insanlar fotoğraf çekimi için ceset olarak giyinirken, erkekler kadın cesedi gibi rol yapıyor.

Ai Kaneko adlı 39 yaşında bekar bir hemşire, seks bebeği olma hayalini bile gerçekleştirebildi.

39 yaşında bekar bir hemşire olan Ai Kaneko, seks bebeği olma hayalini burada gerçekleştirebildiğini söyleyerek “seks bebekleri gibi sevilmek değer görmek” istediğini belirtti.

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Kaneko’nun fantezisi kulağa ürkütücü gelse de, buraya gelip ölü taklidi yapmak kelimenin tam anlamıyla hayatını kurtarmış. Kaneko’nun erkek arkadaşı 15 yıl önce kendini asarak intihar ettikten sonra yıllarca intihar düşüncesinden kurtulamamış. Love Doll Funeral’daki bu tecrübe, ona intihar düşüncesini unutturmuş.

Arata, müşterilerini “düşük özgüvenli harika insanlar” olarak tanımlıyarak onlar hakkında “Değişme, kabul edilme sevilme arzuları çok güçlü. Burası, birçoğunun gelebileceği tek yer ve biz de onlar için buradayız” dedi.

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