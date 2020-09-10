Seks bebekleri için cenaze töreni düzenliyor

Osaka’daki Love Doll Funeral adlı oluşumun kurucusu olan 30 yaşındaki Leiya Arata’ya göre birçok insan seks bebeklerini ailenin bir insan üyesiymiş gibi seviyor.

Daily Mail’in haberine göre yaklaşık 800 dolar karşılığında isteyenler sentetik sevgililerini bir tabuta yerleştirerek cenaze kıyafetleri giydirebilir ve onları çelenklerle süsleyebilir.

Cenaze töreninin başında ise Arata’nın “seks, bebekler ve sahipleri konusunda önde gelen otorite” sözleriyle tanımladığı transseksüel porno oyuncusu Budist rahip Lay Kato bulunuyor. Arata’ya göre Lay Kato’dan daha iyi bir tören sunabilecek kimse bulunmuyor.

Mumlarla, çelenklerle ve hatta yas tutan diğer seks bebekleriyle gerçekleşen cenaze o kadar özgün ki, yoldan geçenlerin bebekleri kadavra sanarak polisi aradığı dahi olmuş.

Bazıları cansız nesneler için düzenlenen cenaze fikrine karşı çıksa da, alışılmadık fikri hayata geçiren Arata’ya göre bu “gerçek bir ihtiyaç”. Arata birçok insanın bebekleri çöp kutusuna atmaktan utandığını söyleyerek “Birçok bebek sahibi, bu bebeklerin çöp olarak parçalanmasını istemiyor” dedi.