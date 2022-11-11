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Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

11.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlara beğeniler yağmur oldu yağdı. İpli bir bluz tercih eden Dua Lipa'ya ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Şarkılarıyla dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi kazanan Dua Lipa, iddialı stiliyle dikkatleri üzerine topladı.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Dua Lipa'nın cesur pozlarına ünlü model Arnaud Vaillant ''Oldukça ateşli'' yorumunu yaptı.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Güzel şarkıcının paylaşımına kısa sürede 2 milyona yakın beğeni geldi.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Dua Lipa'nın duş pozu, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Takipçileri, duşakabindeki el izlerinin banyoda seks yapıldığına dair bir işaret olduğunu öne sürmüşlerdi.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Dua Lipa, Gigi Hadid'in kardeşi Anvar Hadid ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Dua Lipa'nın Instagram'da 80 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından Türk kadınlarına benzetiliyor.

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'

Seks detayı çok konuşulmuştu! Dua Lipa bu defa göğüs dekoltesiyle gündem oldu 'Oldukça ateşli'


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