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Seks feromonlarını uyarmak için kendi teriyle hazırlanan parfümü piyasaya sürecek

10.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Seks feromonlarını uyarmak için kendi teriyle hazırlanan parfümü piyasaya sürecek

Koronavirüs pandemisi sırasında kendisini oyalamak için alışılmamış bir yöntem denemeye karar veren 27 yaşındaki Wanessa Moura kendi teriyle hazırlanan yeni bir parfümü önümüzdeki ay piyasaya sürmeyi umuyor.

Wanessa Moura adlı Instagram modeli, kendi teriyle hazırlanan parfümü önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Wanessa Moura önümüzdeki ay parfümü satışa sunacak.

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27 yaşındaki model, mükemmel simetrik bir yüz elde etmek için estetik ameliyatlarına 146 bin TL (15 bin sterlin) harcayan ve kendi markasını kuran Moura “Pandemide modellik yapmadım ve işlerim azaldı. Bu zamanı düşünmek için kullandım. Yeni bir fikir geliştirdim ve karantinada bazı araştırmalar yaptım” dedi.

27 yaşındaki model, fazla sayıda kadının libidosunu yitirmesinden korkuyor.

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Moura her zaman yeni takipçi kazanmanın bir yolu olarak seks feromonlarını yeniden lanse etmek istedi. Birçok kadında libido eksikliği olduğunu iddia eden model, piyasaya süreceği yeni kokonun bu sorunu çözeceğini düşünüyor. İşlerinin pandemiden etkilendiğini söyleyen model, “Sınırlar kapatıldığı için yeni anlaşmalar yapamıyordum”” dedi.

Wanessa pandemi nedeniyle işinde düşüş olduğunu söyledi.

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Farklı bir fikir bulmak isteyen model, pandemide yeni bir ürün piyasaya sürmeye karar verdi. Moura, terini kullanarak hazırlanan parfümün kendi güçlü kişiliği ve karizmasından ilham aldığını söyledi. Moura’nın kendi web sitesinden satışa sunulacak olan bu parfüm Mart ayında piyasaya sürülecek.

Wanessa, daha önce mükemmel simetriya sahip bir yüz elde etmek için harcadığı para ile dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu Penelope Cruz'a benzemek için bir dizi operasyon geçiren model yaptığı açıklamada "Penelope'ye benzemekten gurur duyuyorum. Burnu mükemmel. Onunki gibi bir burna sahip olana kadar durmayacağım" demişti.

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