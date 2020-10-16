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Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

17 yıldır polis memurluğu yapan 58 yaşındaki Bianca adlı kadın, seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti.

Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti

58 yaşındaki Bianca adlı kadın kariyerine farklı bir yön vermek için 17 yıldır üstlendiği polislik görevinden istifa etti. Seks filmlerinde rol alan kadının 3 çocuğu ve 3 torunu var.

Bianca, polislikten seks filmlerine uzanan kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor:

"Polis olarak işimde çok iyiydim; asıl amacım insanlara yardım etmekti ve birçok görevim vardı. Memur olarak 17 yıldan sonra artık tatmin edici olmadığı için ayrıldım; Mutlu değildim ve hayatımda bir değişikliğe ihtiyacım vardı."

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OnlyFans’ta hesabı olan kadın, 58 yaşında olduğuna kimseyi inandıramadığını söyledi. Kariyerini değiştirmenin onu kazançlı hale getirdiğini söyleyen kadın, bu sayede hem vücuduna daha çok dikkat ettiğini hem de daha çok kazandığını söylüyor.

'AİLEM BENİ DESTEKLİYOR'

Dünyaya meydan okuyan büyükanne, ailesinin ve çocuklarının seks filmlerinde rol aldığını bildiğini ve bu konuda ona destek olduklarını söylüyor.


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