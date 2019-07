Seks hayatınızı yemek tercihlerinizle iyileştirebilir misiniz?

Her ihtimale karşı acı biberlerle uğraştıktan sonra elinizi yıkamayı unutmayın!

Cinsel sağlık alanında uzmanlaşmış Dr. Krychman, insanların "işe yarayacak" düşüncesiyle afrodizyak yediğini ve onlar işe yarıyorsa gerisinin önemli olmadığını söylüyor.

Afrodizyak olarak adlandırılan gıdaların çoğu sağlıklı gıdalar ama yine de bitki özü olarak satılan hapları alırken dikkatli olmak gerekiyor, özellikle üzerinde yeterli açıklamaların olduğu bir etiket yoksa ve "mucize ilaç" olduğu iddia ediliyorsa.

Sağlık sorunları

Eğer seks isteğiniz azsa, bunun altında bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Bu yüzden her zaman doktorunuza danışın.

Bu makale BBC Food'dan uyarlanmıştır.

