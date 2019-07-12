Seks hayatınızı yemek tercihlerinizle iyileştirebilir misiniz?

Bir gıdanın libidoyu, cinsel gücü veya seksten alınan zevki artırdığına yönelik bir kanıt ortaya çıksa, o gıda muhtemelen yok satardı.

Dengeli beslenme, aktif bir hayat tarzı ve iyi bir akıl sağlığı seks hayatınıza olumlu katkı yapar. Peki afrodizyak etkisi yapan gıdalarla seks hayatınızı iyileştirmeniz mümkün mü? Afrodizyak etkisi yapan doğal gıdalar var mı?

Mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını tetikleyen gıdalar genellikle sağlıklı bir seks isteği, zenginlik ve başarı ile eşleştiriliyor ve "libido artırıcı" olarak görülüyor.

Bu gıdaların afrodizyak etkilerine dair tarihi bilgilere ve bilimsel teorilere bakıp bu gıdaların seks hayatınızı iyileştirip iyileştiremeyeceğini inceledik.

İstiridye yemek gerçekten işe yarar mı**?**

Tarihin en ünlü çapkını olarak görülen Casanova'nın kahvaltıda 50 istiridye yediği söylenir.

Fakat istiridye ile şehvet artışı arasında bir bağlantı kanıtlanamadı. Öyleyse bu söylentiler neden kaynaklanıyor?

Efsanelere göre Yunan aşk tanrıçası Afrodit beyaz bir köpükten 'doğarak' denizden çıkmıştı. Bu nedenle eski çağlarda deniz ürünlerinin afrodizyak olduğuna inanılırdı.