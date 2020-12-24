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Seks işçilerini anlatan yapım zirveyi gördü

24.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Avrupa’nın en prestijli sinema dergilerinden Sight & Sound, 2020’nin en iyi 20 dizisi listesini belirledi. Aralarında yılın çok konuşulan dizilerinden Normal People, I May Destroy You, Netflix’in rekorlar kıran mini dizisi The Queen’s Gambit ve seks işçilerini konu alan Adult Material gibi yapımlar yer aldı.

Adım adım 2020’nin sonuna geldiğimiz şu günlerde prestijli yayınlar belirledikleri yılın en iyileri listelerini yayınlamaya devam ediyor. İngiltere’nin sinema ve film eleştirisi konusunda en prestijli dergisi unvanını taşıyan Sight & Sound dergisi, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yılın en iyilerini belirlediği listeler hazırladı.

2020’NİN EN İYİ 20 DİZİSİ

Michaela Coel’in yaratıcısı olduğu, aynı zamanda başrolünde yer aldığı I May Destroy You‘nun ilk sırada yer aldığı listede; Normal People, The Queen’s Gambit, Devs, Better Call Saul, Ozark gibi yıl sonu listelerinde görmeye alışık hâle geldiğimiz diziler yer alıyor.

Ancak bunların yanı sıra I Hate Suzie, Adult Material ve Des gibi adlarından övgüyle söz ettiren, ancak hâlâ hak ettikleri değeri tam olarak görmeyen diziler de kendilerine yer buldu.

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SİGHT & SOUND’A GÖRE 2020’NİN EN İYİ 20 DİZİSİ

  1. Isolation Stories
  2. The Outsider
  3. Staged
  4. The Beach
  5. The Salisbury Poisonings
  6. Adult Material
  7. Better Call Saul
  8. Little Fires Everywhere
  9. Lovecraft Country
  10. Mrs. America
  11. Unorthodox
  12. Quiz
  13. The Plot Against America
  14. Des
  15. Ozark
  16. I Hate Suzie
  17. Devs
  18. The Queen’s Gambit
  19. Normal People
  20. I May Destroy You
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Sight & Sound’a göre 2020’nin en iyi 20 dizisi

1. I May Destroy You

1. I May Destroy You

2. Normal People

2. Normal People

3. The Queen’s Gambit

3. The Queen’s Gambit

4. Devs

4. Devs

5. I Hate Suzie

5. I Hate Suzie

6. Ozark

6. Ozark

7. Des

7. Des

8. The Plot Against America

8. The Plot Against America

9. Quiz

9. Quiz

10. Unorthodox

10. Unorthodox

11. Mrs. America

11. Mrs. America

12. Lovecraft Country

12. Lovecraft Country

13. Little Fires Everywhere

13. Little Fires Everywhere

14. Better Call Saul

14. Better Call Saul

15. Adult Material

15. Adult Material

16. The Salisbury Poisonings

16. The Salisbury Poisonings

17. The Beach

17. The Beach

18. Staged

18. Staged

19. The Outsider

19. The Outsider

20. Isolation Stories

20. Isolation Stories
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