Seks işçilerini anlatan yapım zirveyi gördü

Adım adım 2020’nin sonuna geldiğimiz şu günlerde prestijli yayınlar belirledikleri yılın en iyileri listelerini yayınlamaya devam ediyor. İngiltere’nin sinema ve film eleştirisi konusunda en prestijli dergisi unvanını taşıyan Sight & Sound dergisi, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yılın en iyilerini belirlediği listeler hazırladı.

2020’NİN EN İYİ 20 DİZİSİ

Michaela Coel’in yaratıcısı olduğu, aynı zamanda başrolünde yer aldığı I May Destroy You‘nun ilk sırada yer aldığı listede; Normal People, The Queen’s Gambit, Devs, Better Call Saul, Ozark gibi yıl sonu listelerinde görmeye alışık hâle geldiğimiz diziler yer alıyor.

Ancak bunların yanı sıra I Hate Suzie, Adult Material ve Des gibi adlarından övgüyle söz ettiren, ancak hâlâ hak ettikleri değeri tam olarak görmeyen diziler de kendilerine yer buldu.

SİGHT & SOUND’A GÖRE 2020’NİN EN İYİ 20 DİZİSİ