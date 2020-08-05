“Seks işi yapmak, aşk hayatıma yardım ediyor”

Online seks işçileri yaşamlarını internette webcam ve chat odalarında online olarak ve para karşılığında yapılan cinsel etkileşimler sayesinde kazanıyorlar.

29 yaşındaki Lola Rose, kamera arkasındaki işine başlamadan önce, kendi ayakları üzerinde durmak için çok mücadele ettiğini ve altı ay boyunca işsiz kaldığını anlattı. O sıralarda evden para kazanma yolları aramaya başlayadığını söyleyen Lola, webcam üzerinden online seks işi ile karşılaştı.

Online bir seks işçisi olan Lola, gününü kendisinin organize ettiğini söyleyerek “Her gün, hafta sonu gibi” diyor. Kendine güven gerektiren bir iş yaptığını söyleyen Lola, moralini yukarıda tuttuğunu ancak bazen yaptığı işle ilgili negatif yargılar hissettiğini söylüyor.

Unilad’e konuşan Lola yaptığı işle ilgili şunları söyledi;

“İnsanların seks işçilerini aşağıda gördüğünü ve bizim aptal ve işsiz olduğumuzu düşündüğünü görüyorum. Erkekler, vücutlarını gösteriyor diye sektördeki kadınları aşağı görüyor”

İnsanların herhangi bir eleştiriye maruz kalmadan sosyal medyada vücutlarıyla var olduğunu, bu nedenle de online seks işçisi olarak yargılanmaları için bir neden olmadığını düşünen Lola, “Bence seks işçileri, sahip oldukları özellikleri kullanarak para kazanacak kadar akıllılar. Erkek meslekdaşlarına göre daha çok para kazanan birkaç kadın var” dedi.