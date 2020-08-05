“Seks işi yapmak, aşk hayatıma yardım ediyor”

Online seks işçileri yaşamlarını internette webcam ve chat odalarında online olarak ve para karşılığında yapılan cinsel etkileşimler sayesinde kazanıyorlar.
29 yaşındaki Lola Rose, kamera arkasındaki işine başlamadan önce, kendi ayakları üzerinde durmak için çok mücadele ettiğini ve altı ay boyunca işsiz kaldığını anlattı. O sıralarda evden para kazanma yolları aramaya başlayadığını söyleyen Lola, webcam üzerinden online seks işi ile karşılaştı.
Online bir seks işçisi olan Lola, gününü kendisinin organize ettiğini söyleyerek “Her gün, hafta sonu gibi” diyor. Kendine güven gerektiren bir iş yaptığını söyleyen Lola, moralini yukarıda tuttuğunu ancak bazen yaptığı işle ilgili negatif yargılar hissettiğini söylüyor.
Unilad’e konuşan Lola yaptığı işle ilgili şunları söyledi;
“İnsanların seks işçilerini aşağıda gördüğünü ve bizim aptal ve işsiz olduğumuzu düşündüğünü görüyorum. Erkekler, vücutlarını gösteriyor diye sektördeki kadınları aşağı görüyor”
İnsanların herhangi bir eleştiriye maruz kalmadan sosyal medyada vücutlarıyla var olduğunu, bu nedenle de online seks işçisi olarak yargılanmaları için bir neden olmadığını düşünen Lola, “Bence seks işçileri, sahip oldukları özellikleri kullanarak para kazanacak kadar akıllılar. Erkek meslekdaşlarına göre daha çok para kazanan birkaç kadın var” dedi.
Sektördeki adil olmayan damgalanmalar yüzünden erkeklerin, seks işçisi kadınları aşağıladığını söyleyen Lola, sürdürdüğü ilişkinin devam edebilmesi için başkalarıyla girdiği cinsel ekileşimden partnerinin rahatsızlık duymaması gerektiğini söylüyor.
Yanlış bir ilişkiye girmediğinden emin olmak için Lola, vakit kaybetmeden mesleğini flört ettiği insanla paylaşarak, ona kendisini kabul etme veya geri çekilme şansı tanıdığını söylüyor.
İnsanların mesleğini öğrendiğinde şaşırdığını söyleyen Lola, flörtüyle sırlar olmadan bir ilişki sürdürmek taraftarı.
Bu işi yapmaya başladıktan sonra randevularının daha hızlı geçtiğini söyleyen Lola “Sohbet ederken, onlara mesleğimi ve aşkı aradığımı söylüyorum” dedi.
İşinde edindiği tecrübeleri flörtlerinde de kullanan Lola, gerçek yaşamdaki flörtlerde webcam üzerinden yaptığı iş arasında büyük farklılıklar olduğunu belirtti.
Lola kamera karşısındayken, karşısındaki kişinin kamera kullanmadığı durumlarda hayal gücünü devreye soktuğunu söyleyerek, birçok insanın kendisini gerçeklikten kaçmak için tercih ettiğini belirtti.
29 yaşındaki genç kadın “Online bir yerdeyken istediğiniz kişi olabilirsiniz. Webcam, sizi hoşlandığınız şeyler konusunda yargılamaz. Bazen insanlarla saatlerce hatta tüm gün sohbet ediyorum. İşim her zaman cinsellikle ilgili değil. İşimle ilgili en sevdiğim şey rol yapmak” dedi.
İş yaparken müşterilerini etkilemek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu ancak gerçek hayatta böyle düşünmediğini söyleyen Lola “Gerçek hayatta erkekler genelde etkilemek isteyen taraf oluyor” dedi.
Her işte olduğu gibi, online seks işçiliğinin de zorlu tarafları olduğunu söyleyen Lola, bazı şeyleri tekrar tekrar duymanın kendisini rahat hissettirmediğini söyledi.
Gerçek hayatta vakit ayırmayacağı insanları da eğlendirmek zorunda olduğunu söyleyen Lola yine de işini çok seviyor.
29 yaşındaki genç kadın, diğer online seks işçilerine sevdikleri insanlara karşı meslekleriyle ilgili dürüst olmalarını tavsiye ediyor.
Kendilerini yaptıkları işle kabul edecek birini bulmak konusunda kadınları cesaretlendiren Lola, şu an ki partnerinin kendisini yaptığı işte cesaretlendirdiğini belirterek “Ben mutluysam o da mutlu olmalı. Her zaman kendiniz olun ve sahip olduğunuz değerlerle insanları etkileyin” dedi.
Müşterileri online seks işçilerini yalnızca kendilerini eğlendirecek insanlar olarak görse de, Lola yaptığı işte elde ettiği yetenek ve niteliklerin günlük hayatında büyük etkisi olduğunu söylüyor.
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