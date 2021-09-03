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  4. Seks oyuncağından ayrıldı, kül tablasına âşık oldu: Metal dokunuşunu seviyorum

Seks oyuncağından ayrıldı, kül tablasına âşık oldu: Metal dokunuşunu seviyorum

03.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl bir şişme bebekle evlendiğini söyleyen adam, bu kez de kül tablasına deli gibi âşık olduğunu iddia ediyor ve ona suni bir vajina taktırmayı planlıyor. Yuri Tolochko adındaki adam, yeni aşkı için, ''Acımasız kokusunu, tenimdeki metal dokunuşunu seviyorum'' şeklinde konuşuyor.

Seks oyuncağından ayrıldı, kül tablasına âşık oldu: Metal dokunuşunu seviyorum

36 yaşındaki Kazakistanlı oyuncu Yuri Tolochko, Kasım 2020'de onlarca davetlinin katıldığı törende bebekle dünyaevine girdi.

Ancak Tolochko, şişme bebek Margo'dan kısa bir süre önce ayrıldı, şimdilerse ise yeni bir hayat inşa ettiğini söylüyor. Tolochko yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

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KÜL TABLASINA AŞIK OLDU

Kısa süre önce bir kulüpte kül tablasına aşık olduğunu söyleyen Yuri, şimdi onu herkesin yakından tanıması için donatmayı umuyor ve yakın zamanda suni bir vajina taktıracağını söylüyor.

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Yuri ''Ona tekrar dokunmak, koklamak istedim. Acımasız kokusunu, tenimdeki metal dokunuşunu seviyorum. Bu gerçekten acımasız. bir hikayesi olması, yeni olmaması, birçok insana hizmet etmesi ve onlara hizmet etmeye devam etmesi hoşuma gidiyor. Nesnelere karşı özel bir tutkum var onlar benim için her zaman canlı oldular'' diyor.

Yuri kendini panseksüel olarak tanımlıyor ve “bir karaktere, bir görüntüye, bir ruha” aşık olabiliyor.

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PANSEKSÜEL NEDİR?

Panseksüellik "pan" sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel yönelim terimidir. Bu yönelimi olan kişiler her türlü cinse karşı ilgi duyabilmektedir. Panseksüellik bazen biseksüellik ile karıştırılsa da, aralarındaki fark panseksüellerin biseksüellerden farklı olarak agender, bigender gibi diğer cinsiyetlere de ilgi duymasıdır.

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