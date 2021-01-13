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Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

13.01.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Seks partisini basan polisler striptizci sanıldı

Covid kurallarını ihlal ettiği için swingers partisini basan polis striptizci sandılar.

Yirmi evli çift, yemek ve konaklamanın yanı sıra birkaç eğlenceli gece vaad eden “seks turu” için ödeme yaptı. Ancak Arjantin’de Sierra de Los Padres’te bir çiftlikte düzenlenen bir parti, davetli listesindeki hoşnutsuz bir misafir tarafından ihbar edildi.

SWİNGER PARTİSİNDE 20 EVLİ ÇİFT VARDI

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Covid kurallarına meydan okuyan eş değiştirenlerin partisine baskın yapan polisin başka bir görevi daha vardı; o da striptizci olmadıkları konusunda katılımcıları ikna etmek.

Operasyonda yer alan polislerden biri yerel basına yaptığı açıklamada “Bizi gördüklerinde şovun bir parçası olduğumuzu düşündüler” dedi. Memurlardan biri etkinlikteki bir kadın tarafından durdurulduğunu ve kendisine iltifat edildiğini söyledi.

KATILANLARIN ÇOĞU ARJANTİNLİ

Polis memurunun açıklamalarına “İnsanlar ne olduğunu anlamadı. Bizim striptizci olmadığımızı anlayan biri, bize ‘Ah, biz de heyecanlanmıştık’ dedi. Komik ve aynı zamanda saçma bir andı” sözleriyle devam etti.

Katılımcıların koronavirüs kısıtlama uygulamalarını ihlal ettiği belirtildi. Parti organizatörlerinin ise büyük bir para cezası alması bekleniyor.

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