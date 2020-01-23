Seks pozisyonları: Zevkin kitabından 100 kamasutra pozisyonu!

Kamasutra başlangıçta sadece seks pozisyonları içeren bir el kitabı değil kimilerine göre yaşam tarzı, kimilerine göre cinsel birleşme olarak kabul ediliyordu. Ancak, seks pozisyonlarının peşindeyseniz, doğru yere geldiniz! Gelin önce Kamasutra kitabının içeriğine bir bakalım. Binlerce yıllık bir metnin erotik hayal gücümüz üzerinde böyle bir etkisinin olmaya devam etmesi garip görünüyorsa, Kamasutra kitabının sadece seksten oluşmadığını fark ettiğinizde işler daha da garipleşebilir. Öyle ki orijinal Kamasutra, ödüllendirici bir yaşam ve verimli ilişkilere nasıl sahip olacağına dair ipuçları sunan felsefi bir metindir. İlk olarak Sanskritçe yazılan kitapta sutra tam anlamıyla 'iplik' anlamına gelir, fakat aynı zamanda bir 'metin' anlamınını da taşır. Kama ise arzu, zevk, aşk ya da seks anlamına gelir ve erotik aşk tanrısının adıdır. Kamasutra birlikte incelendiğinde 'seks üzerine öğretiler' şeklinde tanımlanabilir. 1883 yılında İngilizceye çevrilen kitabın orijinal kopyası 2012'de açık artırmayla satıldı. Başlangıçta biraz belirsiz olsa da, Kama Sutra 20. yüzyılın başlarında psikoloji, etnoloji ve tıp da dahil olmak üzere akademik bilim dallarında dikkat çekti. Daha sonra 1900'lerde, belki de 1960'larda Hint düşünce ve pratiğine olan ilginin artmasıyla birlikte, Kamasutra metnin bir bölümünde tanımladığı egzotik görünen cinsel pozisyonlar için daha popüler bir itibar geliştirmeye başladı. Örneğin, 1977 romanı Kama Sutra Tango, Kamasutra'nın pozisyonlarına dayanan dans rutinlerine yer verdi. 1995 yılında, Hintli yazar Indra Sinha Kamasutra'nın yeni bir İngilizce çevirisini yayınladı. Bilim insanı Wendy Doniger,

Kamasutra'nın ilgi odağını seksten Hint kültürü, siyaseti, dini ve romantizm üzerine sunduğu anlayışa geri döndürmeye çalıştı. Ancak işe yaramadı. Yani üzerine ne yazılırsa yazılsın kamasutra seks pozisyonlarını anlatan bir kitaptan öteye gidemiyor. EN KAPSAMLI SEKS POZİSYONLARI REHBERİ Bununla birlikte dünyanın en eski ve en ünlü seks el kitabı Kamasutra'nın kelimenin tam anlamıyla 'zevk üzerine bir tez' anlamına gelmesinin bir nedeni var: Seksin nasıl yapılacağı ile ilgili grafik talimatları da dahil olmak üzere 100'den fazla farklı seks pozisyonuyla insanlık tarihinin en kapsamlı seks rehberi. Kim iyi seks yapmak istemiyor ki? İşte şimdi seks pozisyonlarını öğrenemeye başlayabiliriz.

Seks pozisyonları: 100 kamasutra pozisyonu

Bandoleer Kadın sırt üstü uzanırken her iki dizini göğsüne doğru kaldırırken, adam ona dönük olarak diz çöküyor. Daha sonra önkollarını dizlerinin üzerine yerleştirirken ayaklarını göğsünde dinlendirebilir. Kadın daha sonra adamın uyluklarını alabilir ve daha derin penetrasyon için onu daha da yaklaştırabilir. Dizlerine ne kadar çok basarsa, onun için zevk o kadar büyük olur. Çok fazla esneklik gerektirmeyen nispeten basit bir seks pozisyonu.

The Bridge Sadece son derece güçlü ve esnek erkekler için uygundur. Erkek görseldeki gibi pozisyon alır. Kadın ayakları ile zemini iterek yukarı ve aşağı hareket edebilir. Biraz cesaret isteyen bir pozisyon!

The Grip Misyoner pozisyonuna benzer şekilde, pozisyon kadının sırt üstü yatmasını ve kalçalarını hafifçe kaldırmasını gerektirir (kadının altına bir yastık yerleştirmek daha rahat olabilir). Kendinzi çok enerjik hissetmiyorsanız basit ve iyi.

Afternoon Delight Adam yanına uzanırken, kadın eşine doğru bir açıyla sırt üstü uzanır. Kolay nüfuz etmesini sağlamak için dizlerini kalçasının üzerine koyar. Pazar öğleden sonra veya uzun bir seks seansı sonrasında son derece kolay ve mükemmel olabilir.

The Rider Erkek sırt üstü uzanır. Kadın erkeğin üstüne çıkarak öne doğru eğilir ve kendini dizlerinin üzerinde dengelerken yukarı ve aşağı kayar. Adam ayrıca kadının belinden tutarak penetrasyonu kontrol edebilir. Çok fazla esneklik gerekmez.

Eagle Kadın bacakları havada iken sırt üstü uzanır ve dizleri hafifçe bükülür (daha rahat hale getirmek için tabanının altına bir yastığa ihtiyacı olabilir). Adam daha sonra bacaklarının arasına diz çöker ve ona girerken ayak bileklerini tutar. Nispeten kolay ve derin penetrasyon.

Visitor Kamasutra seks pozisyonları içinde bu doğaçlama seks seansına uygunu bu diyebiliriz. Adam ve kadın yüz yüze durur ve ona nüfuz etmeden önce cinsel organlarını penisi ile uyarır. Kadın topuklu ayakkabı gibi bir yüksekliğe sahipse kolay bir pozisyon.

Slide Minimum çaba gerektiren ve gerginliği artıran kolay bir seks pozisyonu. Adam sırt üstü yatar, kadın bacakları ile birlikte onun üzerinde yatar. Daha sonra vücudunda yukarı ve aşağı kayarken ona nüfuz edebilir.

Clasp Erkek ayağa kalkar ve kadının alt sırtını tutarken kadın bacakalarını erkeğin beline sarar. Daha fazla destek ve daha derin nüfuz için onu bir duvara yaslayabilir. Her zaman / her yerde seks için idealdir, ancak hem erkek hem de kadından belirli bir güç ve enerji derecesi gerekir.

Tominagi Kadın sırt üstü yatarken ayakları göğsüne çeker. Adam çok derin olabilen penetrasyonu kontrol eder daha az donanımlı erkekler için mükemmel konum.

Seated Ball Bu pozisyon oldukça fazla güç ve esneklik gerektirir. Kadın erkeğin kucağına çömelirken, penetrasyonu topuklarında ileri geri sallayarak kontrol eder.

Curled Angel Kadın dizlerini göğsüne çeker erkek de arkadan aynı kaşık pozisyonuna geçer. Bu pozisyon tembel hissediyorsanız idealdir ve hamile kadınlar için de harikadır.

The Glowing Juniper Biraz tembel hissettiğiniz zamanlar için mükemmeldir - kadın sırt üstü yatar ve dizleri hafifçe bükülür. Adam bacaklarının arasına her iki tarafına da uzanmış bacaklarıyla oturuyor. Daha kolay nüfuz için kadının kalçalarını kaldırabilir.

Cross Kadın, bir ayağı uzatılmış ve diğeri havaya kaldırılmış, ancak yarıya bükülmüş olarak sırt üstü yatar. Adam daha sonra penetrasyonu kontrol etmek için diğer bacağını tutarak kadının genişletilmiş bacağını tutar. Kadın yorgunsa nispeten kolay ve iyi.

Perch Adam bir sandalyeye veya tabureye oturur ve kadın kucağına oturur. Ona sırtıyla, topuklarında ileri geri sallayarak penetrasyonu kontrol edebilir. Daha sonra elleri klitorisi ve göğüsleriyle oynamakta serbesttir. Hamile kadınlar ve yorgun erkekler için iyi bir pozisyon.

Plough Kadın görseldeki gibi pozisyon alır. Adam daha sonra kendini bacaklarının arasına konumlandırır ve nüfuz etmesine izin vermek için kalçalarını ve uyluklarını kaldırırken, dirsekleriyle kendini destekler. Bu pozisyon büyük bir güç ve esneklik gerektirir.

Toad Kadın bacakları açıkken sırt üstü uzanırken, adam bacaklarının arasında uzanır ve yavaşça ona nüfuz eder. Daha fazla samimiyet için, bacaklarını etrafına sarabilir ve kalçalarına ayaklarıyla hafifçe bastırarak ezme basıncını kontrol edebilir. Daha yavaş sevişme hızı için basit ve ideal bir seks pozisyonu.

Hero Kadın sırt üstü yatar, dizleri göğsüne çekilir ve ayakları tavana bakar. Adam diz çöküp ona nüfuz eder. Kolay bir pozisyon ama kadın bacaklarını havada tutmak zorunda olduğu için erkekten daha hızlı yorulabilir.

Peg Adam yan tarafa uzanırken, kadın kıvrılır. Daha sonra ona nüfuz ederken kollarını bacaklarının üst kısmına sarabilir. Ustalaşmak zor bir pozisyon, ama ekstra çabaya değer.

Classic Misyonere benzer olsa da, klasik pozisyon, altında bir yastıkla sırt üstü yatan kadını içerir. Pelvisin bu hafif eğimi, adam kendini bacaklarının arasına yerleştirip ona girerken daha derin nüfuz etmeyi sağlar.

Fan Kadın eğilir ve destek için bir tabureye dirseklerini dayar. Sonra adam arkadan girer (anal seks için idealdir) derinliği ve basıncı kontrol edebilir.

Snail Kadın sırt üstü yatar ve dizlerini göğsüne çeker. Adam diz çöker ve ona girer. Daha sonra ayaklarını omuzlarına dayayabilirken, elini omuzlarının her iki yanında da destekliyor. Penetrasyon seks pozisyonunda çok derin, bu yüzden kadın için ağrıya neden olabileceğinden çok hızlı gitmemeye dikkat edin.

Slip Adam diz çöküp arkasına yaslanıp, kadının sırtının arkasında dururken kendini destekliyor. Daha sonra bacaklarını kalçalarının her iki tarafına yerleştirirken nüfuz etmesine yardımcı olmak için kalçalarını ona doğru yatırır. Bu, derin penetrasyon ile oldukça erotik olan nispeten kolay bir konumdur.

Hound Köpek stiline benzer, ancak dört ayak üzerinde olmak yerine, kadın arkadan nüfuz ederken kadın önkollarına iner. Ayrıca öne doğru eğilebilir ve elleri serbest olduğu için vücudunu aynı anda okşayabilir.

Crouching Tiger Adam yatağa uzanırken kadın ona bakacak şekilde çömelir. Derinliği ve nüfuz hızını tamamen kontrol ediyor. Bu seks pozisyonu erkek için kolay olsa da, dengenizi kaybetmemeye ve yataktan düşmemeye dikkat edin.

Hinge Bu pozisyon iyi bir denge gerektirir, ancak ritimde bir kez derinlik kontrolü için harikadır. Adam kadının arkasında diz çöküyor ve geriye yaslanırken kendini desteklemek için bir kolundan destek alıyor. Kadın önünde diz çöküyor ve dirsekleriyle kendini destekliyor.

Ship Erkek sırt üstü uzanırken kadın görseldeki gibi konum alır. Kadın tam kontrol altında. Adam kendiniz yorgun / tembel hissettiğinde idealdir.

Behind Adam kadının arkasında durur ve birleşim yaşanır. Destek almak için bir duvara yaslanılabilir. Bu seks pozisyonu bazıları için kolaydır, ancak benzer yüksekliklerde değilseniz iyi çalışmaz.

Balancing Act Kadın erkeğin uylukları arasına otururken adam sırt üstü yatar. Adam onu desteklerken kadının vücudunun kıvrılması gerekir. Kadın kendine ya da cinsel oragnına dokunabilir. Bu pozisyon, her iki tarafın da belli bir güç seviyesinde olmasını gerektirir.

Splitting Bamboo Kadın bir ayağı gerilmiş, diğeri eşinin omzuna dayanarak sırt üstü uzanır. Adam kendini dengelemek için yükseltilmiş bacağına tutunurken uyluğunun üzerinde durur. Nispeten kolay bir pozisyon.

Frog Kadın erkeğin kucağında kurbağa gibi çömelirken adam yatağın kenarında oturur. Daha sonra, destek için uyluklarına basarken penetrasyonu kontrol etmek için yukarı ve aşağı hareket edebilir. Erkek için kolay bir pozisyon, ancak kadında güç ve denge oldukça önemli.

Column Kadın adamın önünde durur ve kolları iç içe geçer. Adam daha sonra kadına arkadan nüfuz edebilir. Kadın bir masaya yaslanabilir.

Candle Kadın başının altında bir yastık ile sırt üstü yatar. Daha sonra dizlerini göğsüne çeker ve bacaklarını havaya kaldırır. Adam her iki yanında bacakları ile diz çöküyor ve cinsel birleşim yaşanıyor. Derin penetrasyon için harika!

Basket Adam bir bacağı gerilmiş halde oturur ve diğer bacağı dengeye yardımcı olmak için bükülür. Kadın kucağına oturur. Eller kadının kalçasındadır. Ayrıca seks yaparken meme uçlarını öpmek ve emmek için ideal bir konumdadır.

Galley Adam ağırlığını bir kola verir (diğeri okşamakta serbesttir) ve bacaklarını uzatır. Kadın onun üstüne oturur ve öne eğilir. Daha sonra hareket ve nüfuzun tam kontrolünü elinde tutarken kendini kollarıyla destekleyebilir. Yorgun bir adam ve enerjik bir kadın için iyi bir pozisyon.

Clip Adam sırtüstü uzanır ve kadın ata biniyormuş gibi oturur. Kendini kollarıyla destekleyerek geriye yaslanır.

Whisper Kadın bacaklarını belinin etrafına sarar adam yan yatar. İçeri ve dışarı itmek serbesttir.

Challenge Bu pozisyon sağlam bir sandalye / tabure ve büyük bir denge gerektirir. Adam arkadan içeri girerken kadın tabureye çömelir. Devrilmesini engellemek için beline sıkıca tutması gerekecek.

Kneel Bu seks pozisyonunda kadın ve erkek her ikisi de diz çöküyor. Kadın bacaklarını adamın her iki tarafına da koyar, böylece ona nüfuz eder. Her ikisi de kollarını birbirine sarabilirler. Nispeten kolay ve son derece tutkulu bir pozisyon.

Kneeling Wheelbarrow Pozisyonun adı diz çökmüş el arabası. Kadın bir bacağı üzerinde diğer bacağı uzanmış olarak diz çöker. Daha sonra, eşi arkasında diz çöktüğü sırada diz çöktüğü bacağın karşı dirseğine yaslanır. Adam, ona girerken dengesine yardımcı olmak için kadının kalçalarını tutabilir. Dikkat edin, bu kadın için çok yorucu bir pozisyon, bu yüzden aşırıya kaçmadığınızdan emin olun!

Spider Adam bacaklarını uzatmış oturur ellerinin üzerine eğilir. Bu pozisyon da yine kadın için yorucu ancak zevk alcağınızdan emin olabilirsiniz.

Fold Kadın kalçalarını kaldırmak için altına bir yastık koyar ve sırt üstü yatar. Adam, bacaklarını açar ve görseldeki pozisyona bürünürler. Her ikinizde de enerji eksikse ideal bir seks pozisyonu.

Sphinx Kadın dirseklerinden destek alarak yatar. Bir bacağını uzatır ve diğerini yana doğru büker. Adam üstüne uzanır ve destek için ellerine yaslanırken arkadan nüfuz edebilir. Adam için yorucu bir pozisyon, ancak vücudunun pelvisindeki baskısı doruğa ulaşmasına yardımcı olduğu için kadın için buna değer.

Deckchair Adam bacaklarını uzatarak oturur ve tekrar ellerinin üzerine eğilir. Kadın sırtını ona bakacak şekilde uzanır ve altına bir yastıkla rahatça ayaklarını omuzlarına dayayabilir. Bu derin penetrasyon için iyi bir seks pozisyonudur.

Waterfall Erkek bir sandaliyeye oturur kadın da erkeğin kucağında pozisyon alır. Ona nüfuz ettikten sonra, tüm hareketin tam kontrolünü alırken, hemen geriye eğilir (gerekirse başını yerde bir minder üzerinde dinlendirebilir). Bu seks pozisyonu çok fazla güç ve esneklik gerektirir.

Double Decker Çift katlı, diğer pozisyonlar arasında geçiş yaparken mükemmel bir seks pozisyonudur. Adam sırt üstü yatarken, kadın sırt üstü ona uzanır. Kendini, adamın belinin her iki tarafında, dirseklerinde destekler ve dengesine yardımcı olmak için ayaklarını adamın dizlerinin üzerine koyar.

Dolphin Kadın sırt üstü yatar ve adam kendini bacaklarının arasına yerleştirir. Daha sonra onu belinden yukarı kaldırır, böylece tüm ağırlığı baş ve omuzlarındadır. Orta derecede kolay bir seks pozisyonu, ancak kadın rahatsız olabileceğinden uzun süre korumak zor olabilir.

Reverse Cowgirl Bu pozisyonda kadın tüm hareketleri tam kontrol altında tutuyor. Neredeyse herkesin yapabileceği gerçekten basit bir seks pozisyonu. Devam edin ve bir şans verin!

Lotus Blossom Kadın tıpkı bir lotus çiçeği gibi pozisyon alarak çapraz oturur. Nispeten esnekseniz kolay, samimi bir seks pozisyonu.

Amazon Adam bir sandalyeye oturur - ideal olarak kadının ayaklarının yere değmesi gerektiği için sandalye çok yüksek olmaz. Kadın erkeğin kucağına oturur ve yukarı ve aşağı sıçramak için ayaklarını kullanır. Bu seks pozisyonu ile iyi bir çalışma yapmanın tadını çıkarın!

Close-Up Hem erkek hem de kadın bacaklarını göğsüne çekerken yana yatarlar. Kadın adamdan uzaklaşır ve kalçalarını kasıklarına doğru iter. Son derece samimi olabilen çok kolay, nazik bir seks pozisyonu.

Star Kadın bir bacağı gerilmiş ve diğeri bükülmüş olarak sırt üstü yatar. Adam bacaklarının arasına girer ve kalçasını kaldırmak için bacaklarından birini altına iter. Dengesine yardımcı olmak için elinden destek alır.

Indian Handstand Kamasutra seks pozisyonları içinde en zor olanlarından biri de budur. Kadından büyük bir güç ve denge beklenir. Kadın baş ağaı durur adam kadını kalçalarından kavrar.

Rocking Horse Adam bacaklarını çapraz yapar ve kollarıyla kendini destekleyerek geri eğilir. Kadın dizlerinin belinin her iki yanında bükülmüş olarak onun kucağında oturur. Kadın daha sonra sallanan bir at hareketinde ileri geri sallanabilir.

Super 8 Kadın kalçalarını kaldırmak için başının altına bir yastık koyar. Adam bacaklarının arasında yatıyor ve kendini kollarıyla destekliyor. Hem erkek hem de kadın birbirleriyle ritim içindedir.

Ascent to Desire Adam dizleri hafifçe bükülmüş halde duruyor ve kadın ona dönük duruyor. Daha sonra onu yerden kaldırır ve ona nüfuz ederken bacaklarını beline ve kollarını boynuna sarar.

Standing Wheelbarrow Çok fazla beceri ve denge gerektiren bir başka zorlu pozisyon. Kadın dört ayak üzerinde başlıyor, eğer daha rahatsa dirseklerini bir yastığın üzerine koyabilir. Adam kadının arkasında diz çöküp ona girer. Kadına nüfuz ettikten sonra, ayak bileklerini tutarak yavaşça yerden kaldırabilir.

Doggy Style Neredeyse herkesin yapabileceği klasik bir pozisyon. Eşi ona arkadan girerken, kadın ağırlığını ellerine alarak dört ayak üzerine çömelir. Kadın ona baskı uygulayabilirken, adam hareketin çoğunu kontrol ediyor.

Nirvana Bu seks pozisyonunda kadın bacakları kapalıyken sırt üstü düz bir şekilde uzanır ve kolları (eğer mümkünse) yatak direklerini tutarak uzanır. Adam bacaklarıyla onun üstüne uzanır. Bacakları kapalı kalırken yavaşça ona nüfuz eder.

Padlock Kadın, örneğin bir masa veya çamaşır makinesi gibi yüksek bir mobilya parçasının kenarında oturur. Geri eğilir ve kollarıyla kendini destekler. Adam onun önünde duruyor. Ona girerken bacaklarını belinin etrafına sarabilir.

Rock 'n' Roller Kadın başının arkasında bir yastıkla sırt üstü yatar. Daha sonra bacaklarını havaya kaldırır ve geriye doğru sallanır. Sanki geriye doğru bir rulo yapacak gibi. Adam arkasına diz çöker ve ona girerken kadının kalçalarını tutar.

Backward Slide Adam yatağın kenarında, bacakları sarkık ve destek için sırtının arkasında bir yastık ile oturuyor. Kadın onun üzerine oturur ve bacaklarını büker, böylece dizleri omuzlarıyla aynı seviyede olur. Daha sonra dikkatlice geriye yaslanır ve ellerini dengelemek için ayaklarının her iki yanında da yere yaslanır.

Crossed Keys Kadın bacakları havada çapraz bir şekilde yatıyor. Adam ayakta konumlanır. Kolay bir seks pozisyonu.

Ape Biraz farklı bir şey istiyorsanız, bu konumu deneyin. Adam sırt üstü yatar ve dizlerini göğsüne getirir. Kadın, hareketi dengelemek ve kontrol etmek için ayaklarını kullanır. Derin penetrasyon için harika.

Reclining Lotus Bu pozisyon, bacakları çapraz ile sırt üstü yatan kadından büyük bir esneklik gerektirir. Adam üstüne uzanır ve ona nüfuz ederken dengelemek için kollarını kullanır.

Wide Opened Kadın başının altına bir yastık ile sırt üstü yatıyor. Adam bacaklarının arasına diz çöküyor ve kadının kalçalarını kavrıyor.

The Peg Adam bacakları uzanmış ve ayrılmış sırt üstü yatar. Kadın bacakları kapalı ve gerilmiş onun üzerinde yatıyor. Bu, bilenler için iyi bir seks pozisyonudur.

Indrani Kadın başının altında bir yastıkla sırt üstü yatar. Adam bu pozisyonda dizlerini göğsüne doğru çeker. Kadının adamı ona doğru çekmesi ve nüfuzu kontrol etmesi için elleri serbesttir.

Suspended Congress Adam kadını yerden kaldırırken kendisi duvara yaslanabilir. Kadın adamın belini uyluklarıyla tutabilir. Her iki tarafın da gücü gerekir ancak çabaya değer.

Suspended Scissors Bu konum çok fazla güç ve denge gerektirir. Kadın yatağın hemen kenarında, ayakları yatağa destek için dokunuyor. Daha sonra sol koluyla denge kurmaya çalışıyor. Erkek de görseldeki gibi konum alır. Biraz zor, ama bir kez konumlandırdığınızda o kadar zor değil.

Propeller Bu kesinlikle herkes için işe yaramayacak. Ama denemeye değer. Kadın bacakalrı kapalı bir şekilde sırt üstü yatar. Adam, tam tersi yöne bakacak şekilde uzanır. İçeri girdikten sonra kalçalarını yavaşça dairesel bir hareketle hareket ettirebilir.

Prone Tiger Adam bacaklarının önünde uzanmış olarak yatağa oturur. Kadın ön tarafına uzanır ve kendini penisine indirir. Kadının bacakları erkeğin arkasında uzanmalıdır.

Crisscross Kadın, bacaklarını hafifçe ayrılmış olarak, adamdan uzağa bakacak şekilde uzanır. Adam da yanına uzanır, ancak kadına dik bir açıyla girer.

Erotic V Kadın masanın kenarında oturuyor ve adam onun önünde duruyor. Kadının bacaklarını kaldırması ve dizlerinin arkasını adamın omuzlarına koyması gerekiyor. Ayrıca hareket için kollarını boynuna sarabilirken, hareketi kontrol etmeye yardımcı olmak için kalçanı tutabilir.

Catherine Wheel Erkek ve kadın birbirine bakacak şekilde otururlar. Ona girerken bacaklarını belinin etrafına sarar. Daha sonra bacaklarından birini beline sarar. Dengeyi korumak için kadın kollarına yaslanabilirken, adam dirseklerine yaslanır. Ustalaşmak için oldukça zor bir seks pozisyonu.

Triumph Arch Bu pozisyon son derece esnek bir kadın gerektirir, çünkü bacakları altından bükülmüş olarak sırtına yaslanmaya ihtiyaç duyar. Adam daha sonra bacakları arasında uzanarak bacakları arasında kayar.

X-Rated Adam başının altında bir yastıkla sırt üstü yatar. Kadın, bacakları belinin her iki yanında ve kolları bacaklarının etrafına sarılmış şekilde onun üzerine uzağa bakacak şekilde uzanır. Yukarı ve aşağı kaydırmak için mükemmel bir konumdur.

Shoulder Stand Kadın sırt üstü yatar ve adamdan yardım alarak bacaklarını ve tüm gövdeyi havaya kaldırır. Adam arkasına diz çöker ve bacaklarını omuzlarında tutarken ona girer. Bu seks pozisyonu biraz yavaşlık istiyor.

Rowing Boat Bu pozisyona başlamanın en iyi yolu, adamın arkasına yaslanması ve onun karşısında oturan kadın olmasıdır. Ona nüfuz ettikten sonra, adam yavaşça oturabilir, böylece bacakları iç içe geçmiş şekilde birbirlerine bakarlar. Daha fazla konfor için her ikisi de kollarını birbirlerinin dizlerinin altına kaydırabilirler.

Zen Pause Bu pozisyon, uzun bir seks seansı sırasında hızı yavaşlatmanız gerektiğinde idealdir. Hem erkek hem de kadın yanlarında birbirlerine bakacak şekilde yatar. Adam kadının bacaklarını etrafına sararken içeri girer.

Landslide Açılar nedeniyle, bu pozisyon erkek için idealdir. Kadın karnının üzerine uzanır bacakları uzatır ve dirseğine dayanarak gövdesini kaldırır. Vücudunu ona girmek için hafif bir açıyla yatırır ve bunu yaparken elleri arkasına yaslanmış olarak kendini destekler.

Supernova Bu seks pozisyonu, üstteki klasik kadının hafif bir varyasyonudur, ancak bu sefer adam alttadır. Adam vücudunun üst yarısı yatağın kenarından uzanırken kadın ata biner gibi pozisyon alır ve kollarından destek alır. Yatağın kenarından devrilmemeye dikkat edin.

Squat Balance Kadın, kadını önüne alarak kalçalarını kavrıyor ve görseldeki gibi konum alıyorlar. Zor bir pozisyon enerjiniz olduğunda denemeye değer.

Shoulder Holder Kadın, başının altında bir yastık ve bacaklarını havaya kaldırmış şekilde sırt üstü yatar. Adam bacaklarını tutup omuzlarından birine yaslarken ona nüfuz etmek için diz çöküyor. Diğer elini destek için kullanabilir. Derin nüfuz için idealdir.

Seduction Kadın bacakları vücudunun altına bükülmüş olarak sırt üstü uzanır. Bunu sadece oldukça esnekseniz deneyin. Adam daha sonra ona nüfuz etmek için kadının üstüne uzanır.

Lustful Leg Çok fazla esneklik gerektiren başka bir pozisyon. Adam ve kadın birbirlerine karşı dururlar. Kadın, erkeğin ona girebilmesi için bacağını yatağa yerleştirerek başlar. İçeri girdikten sonra yavaşça bacağını omzuna kaldırmasına yardım edebilir. Dengenizi kaybetmemeye ve devrilmemeye dikkat edin!

Glowing Triangle Parlayan üçgen pozisyonu, klasik misyoner pozisyonunda basit ama son derece etkili bir bükülme. Kadın sırt üstü uzanırken, adam onun üstüne çıkar. Ama onun üstüne uzanmak yerine, dört ayak üzerine biniyor ve ona nüfuz edebilmek için pelvisini yükseltmek zorunda.

Y Curve Güç ve denge gerektiren oldukça zor bir pozisyon. Kadın yatağa yüz üstü uzanır ve vücudunun üst yarısının kenardan sarkmasına izin verir. Başını dinlendirmek için bir yastığa ihtiyacı olabilir. Adam ona nüfuz etmek için bacaklarının arasına uzanır ve vücudunu yukarı iter.

Magic Mountain İlk önce 'dağınızı' oluşturmak için bir yığın sağlam yastık istiflemeniz gerekir. Sonra kadın diz çöker ve yastıkların üzerinden eğilir, böylece göğsü minderler üzerinde düzdür. Adam arkasında diz çöküyor ve bacakları onun iki yanında da ona derinden nüfuz ediyor.

Lap Top Adam sandaliyede oturuyor kadın kucağında konum alıyor. Boynunu sararak bacaklarını kaldırır. Daha sonra adam elleriyle sırtını desteklerken penisinde ileri geri sallanabilir.

Stair Master Bu seks pozisyonu için merdivene ihtiyacınız olabilir. Kadın bir adım diz çöker, eşi ise birkaç adım daha aşağıda durur ve ona arkadan girer. Adam ona nüfuz ederken kalçalarına tutunabilir.

Mermaid Kadın bir masa üzerinde yatıyor. Daha sonra, adam ayağa kalkar ve ona nüfuz ederken, her iki bacağını da havaya kaldırır. Ekstra stabilite için ayaklarını tutarak kendini sabitleyebilir.

Sidekick Kadın yüz üstü yatar hafifçe yana döner. Adamın konumu görseldeki gibidir. Manevra için daha fazla alan sağlamak için üst bacağını uzatır.

Thigh Master Adam bacakları bükülmüş ve hafifçe ayrılmış sırt üstü yatar. Kadın adamdan uzak durur ve uyluklarından birini tutar. Ve cinsel birleşim yavaş gerçekleşir.

Butterfly Deniz kızı gibi, kelebek pozisyonunda adam ayağa kalkar ve kadının kalçasını elleriyle kaldırır. Bacaklarını omzuna alır ve nufüz eder.

Sideways Samba Kadın, bacakları 90 derecelik bir açıyla önünde uzanmış halde yan yatırıyor. Adam onun arkasına uzanırken ve ona nüfuz ederken destek için belinin her iki tarafındaki bir kolla gövdesini kaldırırken pelvisini içe doğru eğmesi gerekir.

Side Saddle Kolay bir seks pozisyonu çok fazla çaba gerektirmiyor ve biraz farklı denemekten hoşlanıyorsanız harika. Adam sırt üstü uzanıyor başının arkasında bir yastık var. Kadın bacakları bir tarafta elleri diğer tarafta adamın üstüne oturur. Ona nüfuz ederken yavaşça bacaklarını açabilir ve kapatabilir, onu çılgına çevirmek için sağa sola hareket yapabilir.

Proposal Hem erkek hem de kadın birbirlerine karşı diz çöküyor. Evlenme teklif ediyormuş gibi. Erkek nüfuz etmeye başlar. Kamasutra pozisyonları içinde nispeten kolay bir seks pozisyonu ve yeni bir şey denemek istiyorsanız iyi.

G-Force Bu seks pozisyonunda kadın sırt üstü uzanır ve dizlerini göğsüne kadar çeker. Adam arkasına diz çöker ve gövdesini yerden kaldırır, böylece sırtları uyluklarına paralel olur. Adam kadının ayaklarını tutar ve ona nüfuz ederken, bacaklarını tutarak kendini dengelemeye yardımcı olabilir.