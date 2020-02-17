Seks robotları 'psikolojik hasara yol açabilir'

ABD'li araştırmacılar, yapay zekaya sahip seks robotlarının bireyler ve toplum üzerinde psikolojik ve ahlaki açıdan artan bir tehdit oluşturduğu uyarısını yaptı.

Bilim insanları bu alandaki teknolojinin düzenleme olmaksızın ilerlediğini, bunun nedeninin ise düzenleyici kurumların bu konuya girmekten utanması olduğunu söyledi ve yetkilileri harekete geçmeye davet etti.

Duke Üniversitesi'nden Dr. Christine Hendren, bazı seks robotlarının karşı koyma programları olduğunu, böylece robotların sahiplerinin tecavüz senaryosu yaratabildiklerini söyledi ve ekledi:

"Bazı robotlar da çocuk görünümünde tasarlanıyor. Bunlardan birinin geliştiricisi olan ve pedofil olduğunu açıklamış Japon bir adam, bunun gerçek bir çocuğa zarar vermesinin önüne geçen önleyici bir araç olduğunu savunuyor.

"Ama bu öte yandan ortadan kaldırılması gereken bu tür davranışları normalleştirmiyor mu?"

İnternette çeşitli seks robotu şirketlerinin reklamları yer alıyor. Onlardan biri de ABD merkezli Realrobitix. Harmony adını verdikleri robotu 8 bin ile 10 bin dolar arasında değişen fiyatlara satıyorlar.