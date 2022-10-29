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Seks sırasında yaşanan tuhaf durumların nedenleri! Aslında oldukça normaller

29.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkiler hakkında konuşulmaması yaşadığınız şeyleri tuhaf karşılamanıza neden olabilir. Seks esnasında yaşanılan bazı durumlar garip görülüyor. Bu durumlar ilişkilerin bozulmasına neden olabiliyor. Ancak bu tarz gariplikler oldukça normal. Her çift bu durumlardan en az birkaçını yaşıyor. İşte garip durumların nedenleri...

Seks sırasında yaşanan tuhaf durumların nedenleri! Aslında oldukça normaller

Seks her iki tarafın da mutlu olmasını ve zevk almasını sağlıyor. Birçok kişi seksin mükemmel olması gerektiğini düşünüyor. Ancak gerçek hayatta mükemmel seks diye bir şey bulunmuyor. Çok fazla porno izlemek kişiyi hayatın gerçeklerinden uzaklaştırarak beklentilerini artırıyor. Seks sırasında yaşanılan bazı durumlar ilişkinin bozulmasına yol açabiliyor. Ancak bu durumların oldukça normal nedenleri bulunuyor.

QUEEFİNG

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Queefing, gaz çıkarmak gibi görünse de vajinanızdan çıkan havanın sesidir. Queefing, özellikle yoga gibi çok fazla eğildiğiniz sıcak bir atletik seans sırasında herhangi bir zamanda olabilir. Bir dahaki sefere bu sesi duyduğunuzda, bunun kesinlikle normal olduğunu bilin.

GAZ ÇIKARMAK

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Evet, bu garip an, şimdiye kadar gelmemişse hayatınıza girebilir. Ancak rahatlatmalısınız çünkü gaz çıkarmak bedensel bir reflekstir. Bu doğaldır ve seks sırasında oluyorsa, bunun önemli olmadığını bilin.

ÇOK ISLANMAK

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Bazen, iyi seks yapmak için yeterince sıvı alırsınız. Diğer zamanlarda, birçok nedenden dolayı çok fazla sıvı fışkırtabilirsiniz. Bu durum aşırı heyecanlı olmanız veya hormonal dalgalanmalar nedeniyle de olabilir. Örneğin, yakın zamanda doğum kontrol haplarını bırakmanız ve adet döngünüz ıslaklık derecenizi değiştirebilir.

HİÇ ISLANMAMAK

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Seks sırasında ıslanmamanızın çeşitli nedenleri olabilir. Hormonal dengesizlik olabilir, susuz kalmış olabilirsiniz veya emziriyorsunuzdur. Ama endişelenmeyin! Bu, işi yapacak yağları kullanabilirsiniz.

SEKS SIRASINDA REGL OLMAK

Bazen adetiniz davetsiz misafir olmaya karar verir ve yanlış zamanda gelir. Seks arasında adet görmeniz kesinlikle normaldir.

ORGAZM OLAMAMAK

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Orgazm harika ama harika seksin tanımı bu değil. Elbette her seferinde olmak isteyebilirsiniz ama bu her zaman olmuyor. Birçok erkek ve kadın, orgazm olmadan harika bir seks ve harika bir yakınlık yaşar. Bu kesinlikle normaldir.

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