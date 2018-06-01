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Seks tarikatına üye olduğu söylemişti! Şoke eden iddialar

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

ABD'de seks tarikatına üye olduğu iddia edilen ünlü oyuncu Allison Mack ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Smallville dizisiyle şöhrete kavuşan Mack'in geçtiğimiz günlerde bir seks tarikatına üye olduğu ve genç kadınları bu tarikata üye olmaya ikna ettiği öne sürülmüştü.

Seks tarikatına üye olan Allison Mack'tan yeni iddialar

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Mack'in özellikle tarikatın lideri Keith Raniere ile yakın olduğu iddia ediliyor.
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Nxivm isimli tarikatın Meksika'da ayinler düzenlediği, seks kölesi yapılan kadınlara ‘damga’ vurulduğu belirtilmişti.
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Mack ve Raniere gözaltına alınırken, ekim ayında görülecek dava öncesi yeni gelişmeler yaşandı. Olayın ortaya çıkmasından birkaç ay önce New York Times’dan Vanessa Grigoriadis’le bir röportaj yapan Mack’in sözleri geçtiğimiz günlerde yayımlandı.
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Yazıda kadınlara damga vurulması fikrinin Mack’ten geldiği ortaya çıkarken, ünlü oyuncunun kızgın demirle yapılan işlem sırasında ‘acıdan zevk alın, efendinizi düşünün’ diye telkinlerde bulunduğu belirtildi.
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Kadınların dövmenin anlamını bilmediği ve korkularını yenmenin bir sembolü olarak yaptırdıkları öne sürüldü.
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Mack’in kariyeri kötü gittiği sıralarda tarikata katıldığı ve iş adamı Raniere’den işlerini düzeltmesini istediği de ortaya atılan iddialar arasında.
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Mack ve Raniere’nin en az 15 yıl ceza alması bekleniyor.
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Allison Mack seks tarikatı

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