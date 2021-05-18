Seks Ticareti Davasında Kongre Üyesini Zora Sokacak Gelişme

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz’in reşit olmayan genç bir kızla ilişkiye girdiği iddialarına yönelik soruşturmada kilit konumda olan eski bir yetkili, suçunu kabul ederek savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.

Florida eyaletinden eski vergi tahsilatı yetkilisi Joel Greenberg, seks ticareti iddialarının hedefindeki Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz hakkındaki soruşturmada önem taşıyan isimlerden biriydi.

Greenberg, Florida eyaletinin Orlando kentinde görülen davada, aralarında 18 yaşın altında bir genç kızın seks ticaretinde kullanılması dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçu kabul etti. Bu gelişmenin Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz’i zor durumda bırakması bekleniyor.

Joel Greenberg’ün avukatı Fritz Scheller, geçen ay yapılan duruşmanın ardından yaptığı açıklamada müvekkilinin, Kongre üyesi aleyhinde konuşacağını ima etmiş, “Eminim bugün Matt Gaetz kendini rahat hissetmiyordur” ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Scheller, Pazartesi günü Gaetz’in Greenberg’ün savcılarla işbirliği yapması konusunda endişelenip-endişelenmemesi konusundaki soruya daha ölçülü bir yanıt verdi. Scheller, “En son konuştuğumuzda belirli bir amacım vardı, bunda da başarılı oldum. Bu kez bu sorunun cevabını Matt Gaetz’in avukatlarına bırakıyorum” dedi.