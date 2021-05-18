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Seks Ticareti Davasında Kongre Üyesini Zora Sokacak Gelişme

18.05.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz’in reşit olmayan genç bir kızla ilişkiye girdiği iddialarına yönelik soruşturmada kilit konumda olan eski bir yetkili, suçunu kabul ederek savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti

Seks Ticareti Davasında Kongre Üyesini Zora Sokacak Gelişme

ABD’de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz’in reşit olmayan genç bir kızla ilişkiye girdiği iddialarına yönelik soruşturmada kilit konumda olan eski bir yetkili, suçunu kabul ederek savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.

Florida eyaletinden eski vergi tahsilatı yetkilisi Joel Greenberg, seks ticareti iddialarının hedefindeki Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz hakkındaki soruşturmada önem taşıyan isimlerden biriydi.

Greenberg, Florida eyaletinin Orlando kentinde görülen davada, aralarında 18 yaşın altında bir genç kızın seks ticaretinde kullanılması dahil olmak üzere kendisine yöneltilen altı suçu kabul etti. Bu gelişmenin Cumhuriyetçi Kongre üyesi Matt Gaetz’i zor durumda bırakması bekleniyor.

Joel Greenberg’ün avukatı Fritz Scheller, geçen ay yapılan duruşmanın ardından yaptığı açıklamada müvekkilinin, Kongre üyesi aleyhinde konuşacağını ima etmiş, “Eminim bugün Matt Gaetz kendini rahat hissetmiyordur” ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Scheller, Pazartesi günü Gaetz’in Greenberg’ün savcılarla işbirliği yapması konusunda endişelenip-endişelenmemesi konusundaki soruya daha ölçülü bir yanıt verdi. Scheller, “En son konuştuğumuzda belirli bir amacım vardı, bunda da başarılı oldum. Bu kez bu sorunun cevabını Matt Gaetz’in avukatlarına bırakıyorum” dedi.

Fritz Scheller müvekkili Greenberg’ün savcılarla tam işbirliği yapmayı kabul ettiği anlaşmaya uyacağını söyledi. Scheller, ceza duruşmasının bu yaz yapılmasını beklediğini ve Greenberg’ün yaptıklarından dolayı pişmanlık yaşadığını belirtti.

Mahkeme belgelerine göre Greenberg, reşit olmayan bir genç kızı başka erkeklerle tanıştırdığı ve bu kişilerin de Greenberg’ün yanında bu genç kızla ilişkide bulunduğunu itiraf etti. Mahkeme belgelerinde diğer erkeklerin adları yer almadı.

Greenberg’ün savcılarla yaptığı işbirliği anlaşması, Florida’da siyaseti sarsan ve eski Başkan Donald Trump’ın Kongre’deki en sıkı savunucularından olan 39 yaşındaki Kongre üyesi Gaetz’i zor durumda bırakan federal soruşturmada dönüm noktası niteliği taşıyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren kaynaklara göre, soruşturmayı yürüten savcılar Gaetz’in, Greenberg’ün seks ticaretinde kullanmakla suçlandığı 17 yaşındaki genç kızla cinsel ilişkiye girip-girmediğini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Gaetz iddiaları reddetmeyi sürdürüyor

Kongre üyesi Gaetz şu ana kadar bir suçla itham edilmiş değil. Kongre üyesi hakkındaki suçlamaları da reddetti. NBC kanalının haberine göre Kongre üyesi Matt Gaetz geçen hafta sonunda Cumhuriyetçi Parti’nin etkinliğinde katılımcılara hitap etmiş ve hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Kongre üyesi Matt Gaetz’in sözcüsü Harlan Hill, Greenberg’ün güvenilirliğini sorgulayarak, “Joel Greenberg, hakkındaki ilk iddianameye göre kendi çıkarı için bir başka adamı 18 yaş altı bir genç kızla birlikte olmakla suçlamış. Bu adam belli ki masumdu. Kongre üyesi Gaetz de öyle” ifadelerini kullandı.

Federal savcılara göre Joel Greenberg, siyasi bir rakibinin çalıştığı okula, bu kişinin bir öğrenciyle uygunsuz ilişkiye girdiği yönünde asılsız iddialarda bulunduğu mektuplar gönderdiğini de kabul etti.

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