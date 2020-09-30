HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!

Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 13:12 | Son Güncelleme

İngiliz C4 kanalında yayınlanan bir belgesel Afrikalı genç erkekler için Gambiya’ya giden İngiliz yaşlı kadınların seks turizmi anlatılıyor.

Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!

Pazartesi gecesi yayınlanan “Sex on The Beach” adlı belgesel Gambiya’nın İngilizler için nasıl seks turizmi destinasyonu olduğunu konu ediniyor. Muhabir Seyi Rhodes söz konusu seks turizminin nakit alışverişi, kültürel ve yaş farkı açısından gerçek olup olamayacağını araştırdı ve öğrendiklerini belgeselde konu edindi.

Sex On The Beach adlı belgeselde genç Gambiyalı erkeklerle flört eden İngiliz yaşlı kadınlar, izleyicileri şoka uğrattı.
1

İzleyiciler ise güneş, deniz ve seks arayan beyaz kadınlarla dolu barları görünce şaşkına döndü. Seks turizmi için orada olan bir kadın, belgeselde yaptığı açıklamada ülkenin cennet olduğunu, her gece başka bir erkekle olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Belgesel bu ilişkilerin arka planını araştırdı.
2

İzleyiciler, belgeseli rahatsız edici buldu.
3

İzleyiciler ise belgeseli rahatsız edici buldu. Bir izleyici “Belgesel çok rahatsız ediciydi. Yaşlı beyaz kadınlar seks için fakir Gambiyalı erkekleri avlıyor. Ne kadar çirkin bir şey” yorumunda bulunurken, başka bir izleyici “Bu azgın nineler, seks için genç erkek arıyor. Bazı kadınlar, cinsellik alışverişinden sonra herhangi bir bağlılık olmadan bunu sona erdirip Avrupa’ya dönüyor” dedi.

Gazeteci Seyi Rhodes, Gambiya’daki seks turizmini araştırdı.
4

Seyi Rhodes’un konuştuğu Gambiyalı erkeklerden biri olan 32 yaşındaki Alka adlı adam, kendisine başta 80’li yaşlarında olduğunu söyleyen ama 68 yaşında olan Belçikalı bir kadınla evli olduğunu anlatarak, eşinden para istememesine rağmen kadının kendisine 60.000 Euro gönderdiğini söyledi ve “Gambiya’da bizim için yaş önemli değildir. Yaş sadece bir rakamdan ibarettir” dedi.

Francoise ise ilişkilerinden bahsederek, Alka’nın kendisine bebek gibi davrandığını ve ona ikinci bir hayat verdiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler Birbirinden fazla ilham alan ünlüler
Kazada yaralandı, cipi yumrukladı!Kazada yaralandı, cipi yumrukladı!
Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Trump ve Biden canlı yayında kozlarını paylaştı!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amanos Dağları'nın 'nazar boncuğu' güzelliğiyle hayran bıraktı
Gören büyüleniyor! İşte Amanos'un 'nazar boncuğu'
Sıcak havayı gören soluğu plajda aldı
Sıcak havayı gören soluğu plajda aldı
Dehşete düşüren olay! Tefeciler, senet imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar
Dehşete düşüren olay! 2 metrelik pitonu üzerlerin bırakmışlar
Beylikdüzü'nde öldürülen köpeklerin sahibi konuştu! 'Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti'
Kan donduran olay! 'Köpeğimin boğazını gözümün önünde kesti'
Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi
Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi
Gece lambasıyla neden uyumamalısınız?
Gece lambasıyla neden uyumamalısınız?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.