Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!

Pazartesi gecesi yayınlanan “Sex on The Beach” adlı belgesel Gambiya’nın İngilizler için nasıl seks turizmi destinasyonu olduğunu konu ediniyor. Muhabir Seyi Rhodes söz konusu seks turizminin nakit alışverişi, kültürel ve yaş farkı açısından gerçek olup olamayacağını araştırdı ve öğrendiklerini belgeselde konu edindi.

Sex On The Beach adlı belgeselde genç Gambiyalı erkeklerle flört eden İngiliz yaşlı kadınlar, izleyicileri şoka uğrattı.



İzleyiciler ise güneş, deniz ve seks arayan beyaz kadınlarla dolu barları görünce şaşkına döndü. Seks turizmi için orada olan bir kadın, belgeselde yaptığı açıklamada ülkenin cennet olduğunu, her gece başka bir erkekle olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Belgesel bu ilişkilerin arka planını araştırdı.



İzleyiciler, belgeseli rahatsız edici buldu.



İzleyiciler ise belgeseli rahatsız edici buldu. Bir izleyici “Belgesel çok rahatsız ediciydi. Yaşlı beyaz kadınlar seks için fakir Gambiyalı erkekleri avlıyor. Ne kadar çirkin bir şey” yorumunda bulunurken, başka bir izleyici “Bu azgın nineler, seks için genç erkek arıyor. Bazı kadınlar, cinsellik alışverişinden sonra herhangi bir bağlılık olmadan bunu sona erdirip Avrupa’ya dönüyor” dedi.