Seks yapan iki erkek kamuya açık alanda kırbaçlanabilir!

CNN'in aktardığına göre yaşları 27 ve 28 olan iki adamın kaldığı eve polis baskın yaptı.

Erkeklerden birinin kendi evinde sıkça erkek konuk misafir ettiği gelen iddialar arasındaydı.

İslam polisinin Aceh'teki yöneticisi Safriadi baskının 12 Kasım'da gerçekleştiğini söyledi.

Aynı yatakta basılan erkeklerin polis sorgusunda cinsel ilişkiye girdiklerini söylediği aktarıldı.

Safriadi "Araştırdığımız şey tam da bu! Aceh'te bir gay topluluğu yaşıyor olabilir." dedi.

Şeriat hükümlerine göre gay seksin tamamen yasak olduğu ülkede bu eylemi gerçekleştirenlerin cezası kamusal alanda kırbaç cezası.

Geçtiğimiz aylarda benzer şekilde yakalanan iki erkek toplum içinde 100 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.

Uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşları şimdiden olası cezaya karşı ayaklanmış durumda.

