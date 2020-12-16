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Seksenler dizisine flaş transfer! Özlem Tokaslan Melahat rolüyle Seksenler'e katıldı

16.12.2020 21:33 | Son Güncelleme:
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Seksenler dizisine flaş transfer! Özlem Tokaslan Melahat rolüyle Seksenler'e katıldı

Hafta içi her akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan televizyon klasiği ‘Yeni Seksenler’ dizisine yeni bir karakter katıldı. Ünlü oyuncu, TRT dizisiyle ekranlara dönecek.

Başarılı oyuncu Özlem Tokaslan, Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu kız kardeşi 'Melahat' rolüyle dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Tokaslan’ın hayat verdiği Melahat, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Mikser Melahat olarak da bilinen karakter, mahalleli tarafından istemeden de olsa ortalık karıştırma özelliğiyle biliniyor.

FEHMİ VE MELAHAT'İN BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Fehmi’nin uzun yıllardır küs olduğu ve görüşmediği kız kardeşi Melahat sonunda eve geldi. Fehmi ve Melahat’in büyük buluşmasını nihayet gerçekleşti. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Fehmi ve Melahat arasındaki buzlar eriyecek midir?
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Melahat, üniversitede okuyan kızı Suna’ya bir türlü ulaşamayınca Fehmi, küs olmasına rağmen kız kardeşinin imdadına yetişmiş üniversitede okuyan yeğeni Suna’yı aramaya başlamıştır. Fehmi Suna’yı bulabilecek midir?

Melahat’e ne kadar kızgın olursa olsun yeğeniyle alakalı bu konuya kayıtsız kalamayan Fehmi konuya el atmaya karar vermiştir.
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Öte yandan Seyfi'nin muhtarlık mührünü Butik Ali’nin kaybetmesiyle ortalık karışmıştır. Mührün kaybolduğunu öğrenen Seyfi’nin tepkisi ne olacaktır?

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