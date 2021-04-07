Seksenler dizisinin oyuncusu 63 kilo verdi! Türev Uludağ iğne ipliğe döndü

Exxen'de yayınlanan Nasıl Zayıflarım adlı programda sunuculuk yapan ve Seksenler dizisinde rol alan aşçı Türev Uludağ, 5 ayda tam 63 kilo verdi. Uludağ, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak "Gerçek bir hayat deneyimiydi" dedi. Hayalindeki kiloya ulaşan Türev Uludağ, 161 kilodan 98 kiloya kadar düştü.

TÜREV ULUDAĞ 63 KİLO VERDİ

Bu zamana kadar birçok programda sunuculuk yapan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Mahmut karakterini canlandıran Türev Uludağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kilolu ve zayıf halini birleştirdi.

Değişimiyle şaşkına çeviren Uludağ paylaşımına "İnadı olmayanın muradı olmaz. 161 kg başladığım bu hikayede sona geldik. 5 ayda tam 63 kg verdim ve 98 kiloya düştüm. Gerçek bir hayat deneyimi oldu benim için" notunu ekledi.

EN YAKININDAN DESTEK GECİKMEDİ

Birlikte program yaptığı Uludağ'a desteğini eksik etmeyen ve spor yapmasına yardımcı olan eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan, Uludağ ile pozunu paylaşarak "Bu bir başarı hikayesidir. Ve bilirsiniz ki biz iz bırakan hikayeler yazmayı severiz" dedi.





