Seksenler'in ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez ve eşinin zayıflama serüveni... Berat Yenilmez kaç kilo verdi?

“Seksenler” dizisinin ‘Pastacı Sami’si Berat Yenilmez, Kadıköy sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. 25 kilo veren Berat Yenilmez son haliyle dikkat çekti. Berat Yenilmez eşi Seda Yenilmez ile birlikte sıkı bir diyet listesi ve sporla kilo verdi. Berat Yenilmez açıklamasında "Eşim de ben de hareketler kısıtlanmaya başlayınca başladık. Seda zaten araştırıyordu. Gittiğimiz bir obezite uzmanı var. Bu bir diyet değil aslında. Bu bir yaşam biçimi" dedi.

'9 ayda yaklaşık 25 kilo verdim'

Zayıflamak için diyet ve egzersiz yapan Berat Yenilmez, 9 ayda 25 kilo verdi.

Doktor ve spor hocasıyla çalıştığını açıklayan Yenilmez, "Haftada üç gün kicks-boks ve iki günde cardio yapıyorum. Ameliyata cesaretim olmadı. Eşim de benimle 17 kilo verdi. Ailecek zayıfladık. Olabildiğince dikkat ediyorum" diye konuştu.

Hayranlarının kendisini görünce çok şaşırdığını belirten oyuncu, "Tanıyanlar, 'Gerçekten siz misiniz?" diyorlar" tepkisini, verdiklerini söyledi.

Berat Yenilmez, Sağlığım İçin Her şey’e 9 aylık zayıflama sürecini anlatmıştı: “Bir Barcelona seyahatimde, tartıldığımda 125 kiloya çıktığımı gördüm. Onun öncesinde de eşim Seda ile birlikte gezerken bir yerde oturan bir çift gördük. Arkadan baktığımızda 25-30 yaş aralığında olduğunu düşündüğümüz çift, döndüğünde yaşlarının oldukça ilerlemiş olduğunu gördük.

Seda’ya ‘eğer ben bu yaşa gelirsem böyle görünmek istiyorum’ dedim. 125 kiloluk halimle görünmek istemediğimi söyledim. Seyahat dönüşü hayatımdan gereksiz olan her şeyi çıkardım; tatlıyı, karbonhidratı, akşam 7’den sonra yenilen yemekleri, gereksiz atıştırmaları, abur cuburu, cipsi…