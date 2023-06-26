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Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga eski kocasına nafaka davası açtı! Nafakanın 60 kat artırılmasını isteyince ortalık karıştı

26.06.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ayşe Tolga eski eşine yıllar sonra nafaka davası açtı. Tolga, 3 bin TL nafakanın 60 kat artırılmasını ve 175 bin liraya yükseltilmesini istedi. Bu hamle eski karı-kocanın arasını gerdi. Marsel Eskinazi de eski eşinin talebine "karşı dava" açtı.

Seksenler'in yıldızı Ayşe Tolga eski kocasına nafaka davası açtı! Nafakanın 60 kat artırılmasını isteyince ortalık karıştı

Ayrılsak da Beraberiz, Seksenler gibi dizilerle tanınan Ayşe Tolga özel hayatıyla gündemde. Oyuncu Ayşe Tolga 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Marsel Eskinazi ile davalık oldu.

Yıllar önce sonlanan davada şimdilerde 13 yaşında olan kızlarının velayetini anneye veren mahkeme, Eskinazi’nin çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına karar verdi.

NAFAKANIN 175 BİN TL OLMASINI İSTEDİ

Patronlar Dünyası'ndaki habere göre; Ayşe Tolga, nafakayı 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için 10 yıl sonra dava açtı.

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Oyuncu, nafakanın hükmedildiği tarihten bu yana 10 yıl geçtiğini, çocuğunun büyüdüğünü ve doğal olarak ihtiyaçlarının arttığını dilekçesinde belirtti.

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"BANKAMATİK OLARAK GÖRÜYOR"

Tolga ayrıca eski eşinin son zamanlarda kendisine karşı düşmanca his ve davranışlar içerisine girdiğini belirtti. İddiaları reddeden Marsel Eskinazi ise karşı dava açtı. Eskinazi’nin avukatı, Ayşe Tolga’nın dış dünyaya kendisini iyilik elçisi olarak tanıtıp çocuğuna karşı sanki şahane bir ebeveynlik yapıyormuş gibi algı yarattığını anlattı:

Ekran Alıntısı

Karşı taraf savunmasında "Ayşe Tolga, müvekkili evladının babası değil, bankamatik olarak görmüştür. Müvekkil, çocuğunun tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Davanın reddini istiyoruz" dedi.

Oyuncu Ayşe Tolga, 3 bin TL nafakanın 60 kat artırılarak 175 bin lira olmasını istiyor.

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