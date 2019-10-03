Seksenler yeni sezon yayın tarihi açıklandı! İlk iki bölüme milli maç ayarı! Seksenler ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizi Seksenler’in yeni bölüm yayın tarihi açıklandı.

'Seksenler'in ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye - Arnavutluk milli maçından maçından önce, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi 20.00'de yine Fransa-Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak.

Sevilen dizi üçüncü bölümden itibaren ise hafta içi her gün 18.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Yapımcılığını Birol Güven'in üstlendiği, Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.





