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Seksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünü

18.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural'ın sık sık kırgınlığını dile getirdiği Selçuk Ural, çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Ural, oğlu Hakan'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" dedi. Oğlunun askere gitmemek için sahte rapor almasını da anlatan Ural, hapse girdiği günlerde Hakan Ural'ı yalnız bırakmadığını anlattı.

Seksenlerin yıldızıydı... Selçuk Ural'dan çok konuşulacak Hakan Ural sözleri: Tek gecelik ilişkimin ürünü

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Bir gece birlikte olduğu kadından oğlu Hakan Ural'ın meydana geldiğini söyleyen Ural, "Hakan'ın annesi her şeyi hırs için yaptı" dedi.

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"TÜRKİYE'DE DNA TESTİ YAPTIRAN İLK ERKEK BENİM"

Kalaycıoğlu'nun "Hakan Ural hayatına girince sancılı durumlar oldu ve Türkiye'de DNA testi yaptıran ilk insan oldun. Hakan Ural'ı kabul etmeyip test istediğin için pişmanlık yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Selçuk Ural, "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir.

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"BİR GECE BİR BAYANLA OLDUM VE..."

Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" dedi.

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"HAKAN'I ASKERLİK İÇİN UYARMAMA RAĞMEN RAPOR ALDI"

Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, sözlerine şöyle devam etti: "Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. En zor günlerinde yanındaydım. Hakan bir gün 'üvey babası için rahmetli babamı kaybettim' dediğinde çıktığı kanalı arayarak soy ismimin kaldırılmasını istedim. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedim. 19 yaşında baba oldum, hatalarım oldu. Hakan'ın hep yanında oldum, benim evimde kaldı ve ben onu hapisteyken hep ziyaret ettim. Konular kapandıktan sonra Hakan'ın annesi vefat etti.

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"CENAZEYE GİDEMEDİĞİM İÇİN HAKAN BANA KÜSTÜ"

Ben geç uyanan bir insanım. Öğlen kalktığımda annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten."


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Anahtar Kelimeler:
Hakan Ural
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