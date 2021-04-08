Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

Çek Cumhuriyeti Litomerice'den Michaela Fialova, henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte geyik avına çıktı ve o gün bugündür av ile oldukça haşır neşir.

Instagram sayfasında dantelli iç çamaşırlarıyla avladığı hayvanların fotoğraflarını paylaşan Fialova, bu fotoğrafları OnlyFans aracılığıyla satmaya karar verdi.

''AYNI TÜR HAYVANLAR ÇOK FAZLAYSA AVLIYORUM'

Michael'in, av hayatı nedeniyle Afrika girmesi yasaklanabilir ancak genç kadın, kendini ilginç bir şekilde şöyle savunuyor: ''Bu yolculuğuma hayvanlara yardım etmek ve onları korumak için başladım. On üç yaşındayken ailemle ilk kez dışarı çıkıp bir geyik avladım. Bu da bana eşi benzeri olmayan bir heyecan verdi ve o zamandan beri avlanmadan duramıyorum. Özellikle vahşi doğada aynı türlerin çok fazla olması su ve yiyecek mücadelesine yol açabilir, aşırı nüfusu önlemek için bunu yapıyorum. Bu yüzden yaptığım şeyde bir tuhaflık göremiyorum ben eşitlik sağlamaya çalışıyorum.

Yirmi dört yaşındayken, bir çevreci olarak Güney Afrika'ya taşındım. Yardıma muhtaç hayvanlar için veteriner bakımlarını karşılayabilmek adına bir yardım fonu oluşturdum. OnlyFans'te bir hafta içinde neredeyse 3.000 sterlin topladım.''