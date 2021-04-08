HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

08.04.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans'te avladığı hayvanlarla poz veren 'seksi avcı' lakaplı kadın, fotoğrafları paylaşarak haftada 3.000 sterlin kazandığını söyledi. Fotoğrafları da hayvanları korumak için sattığını iddia ediyor.

Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

Çek Cumhuriyeti Litomerice'den Michaela Fialova, henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte geyik avına çıktı ve o gün bugündür av ile oldukça haşır neşir.

Instagram sayfasında dantelli iç çamaşırlarıyla avladığı hayvanların fotoğraflarını paylaşan Fialova, bu fotoğrafları OnlyFans aracılığıyla satmaya karar verdi.

''AYNI TÜR HAYVANLAR ÇOK FAZLAYSA AVLIYORUM'

Michael'in, av hayatı nedeniyle Afrika girmesi yasaklanabilir ancak genç kadın, kendini ilginç bir şekilde şöyle savunuyor: ''Bu yolculuğuma hayvanlara yardım etmek ve onları korumak için başladım. On üç yaşındayken ailemle ilk kez dışarı çıkıp bir geyik avladım. Bu da bana eşi benzeri olmayan bir heyecan verdi ve o zamandan beri avlanmadan duramıyorum. Özellikle vahşi doğada aynı türlerin çok fazla olması su ve yiyecek mücadelesine yol açabilir, aşırı nüfusu önlemek için bunu yapıyorum. Bu yüzden yaptığım şeyde bir tuhaflık göremiyorum ben eşitlik sağlamaya çalışıyorum.

Yirmi dört yaşındayken, bir çevreci olarak Güney Afrika'ya taşındım. Yardıma muhtaç hayvanlar için veteriner bakımlarını karşılayabilmek adına bir yardım fonu oluşturdum. OnlyFans'te bir hafta içinde neredeyse 3.000 sterlin topladım.''

Screenshot_12

''GERGEDAN AVLAMIYORUM BOYNUZLARINI KESİYORUM''

Michaela bu zamana kadar birçok zebra, zürafa, timsah ve impala öldürdüğünü de itiraf ediyor ve ekliyor: ''Bir av için 3 gün iz sürüyorum diyebilirim. Hayvanı çok fazla acı çekmeden tek vuruşta vurabilmek için kapsamlı bir tüfek aldım. Sürünün zayıf üyelerini avlıyorum ve bu şekilde sağlıklı bir nüfusun olması sağlanıyor. Gergedan avlamıyorum hatta onları öldürmeye teşebbüs eden avcılardan koroyorum. Biz sadece onları uyutarak boynuzlarını kesiyoruz.''

Screenshot_21

SEKSİ FOTOĞRAFLARIYLA PARA KAZANIYOR

Michaela öte yandan ekibini ve 'yardıma muhtaç' hayvanları koruyabilmek için , OnlyFans kullanarak para kazanıyor. Pandemi nedeniyle sponsor bulmakta zorlanan kadın, ''zaten müstehcen fotoğraflar yayınladığım için bana seksi avcı deniyordu. Arkadaşımın tavsiyesiyle OnlyFans'a üye oldum. Şimdi seksi fotoğrafları buraya gönderiyorum. Bu kadar çok para kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Aklım durdu diyebilirim'' şeklinde konuşuyor.

'Senden nefret ediyorum, o hayvan hayatını kaybettiğinde orada nasıl bu kadar mutlu oturursun. Sen bir katilsin' sözlerine aldırış etmediğini söyleyen avcı, son olarak yine tekrarlıyor: ''Avlanmak vahşi yaşam popülasyonunun korunması için önemli.''

1

Screenshot_8

Screenshot_22

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
CDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın Kovid-19 türü olduCDC: İngiltere varyantı ABD'deki en baskın Kovid-19 türü oldu
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.