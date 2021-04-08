Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor

Çek Cumhuriyeti Litomerice'den Michaela Fialova, henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte geyik avına çıktı ve o gün bugündür av ile oldukça haşır neşir.
Instagram sayfasında dantelli iç çamaşırlarıyla avladığı hayvanların fotoğraflarını paylaşan Fialova, bu fotoğrafları OnlyFans aracılığıyla satmaya karar verdi.
Michael'in, av hayatı nedeniyle Afrika girmesi yasaklanabilir ancak genç kadın, kendini ilginç bir şekilde şöyle savunuyor: ''Bu yolculuğuma hayvanlara yardım etmek ve onları korumak için başladım. On üç yaşındayken ailemle ilk kez dışarı çıkıp bir geyik avladım. Bu da bana eşi benzeri olmayan bir heyecan verdi ve o zamandan beri avlanmadan duramıyorum. Özellikle vahşi doğada aynı türlerin çok fazla olması su ve yiyecek mücadelesine yol açabilir, aşırı nüfusu önlemek için bunu yapıyorum. Bu yüzden yaptığım şeyde bir tuhaflık göremiyorum ben eşitlik sağlamaya çalışıyorum.
Yirmi dört yaşındayken, bir çevreci olarak Güney Afrika'ya taşındım. Yardıma muhtaç hayvanlar için veteriner bakımlarını karşılayabilmek adına bir yardım fonu oluşturdum. OnlyFans'te bir hafta içinde neredeyse 3.000 sterlin topladım.''
Michaela bu zamana kadar birçok zebra, zürafa, timsah ve impala öldürdüğünü de itiraf ediyor ve ekliyor: ''Bir av için 3 gün iz sürüyorum diyebilirim. Hayvanı çok fazla acı çekmeden tek vuruşta vurabilmek için kapsamlı bir tüfek aldım. Sürünün zayıf üyelerini avlıyorum ve bu şekilde sağlıklı bir nüfusun olması sağlanıyor. Gergedan avlamıyorum hatta onları öldürmeye teşebbüs eden avcılardan koroyorum. Biz sadece onları uyutarak boynuzlarını kesiyoruz.''
Michaela öte yandan ekibini ve 'yardıma muhtaç' hayvanları koruyabilmek için , OnlyFans kullanarak para kazanıyor. Pandemi nedeniyle sponsor bulmakta zorlanan kadın, ''zaten müstehcen fotoğraflar yayınladığım için bana seksi avcı deniyordu. Arkadaşımın tavsiyesiyle OnlyFans'a üye oldum. Şimdi seksi fotoğrafları buraya gönderiyorum. Bu kadar çok para kazanabileceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Aklım durdu diyebilirim'' şeklinde konuşuyor.
'Senden nefret ediyorum, o hayvan hayatını kaybettiğinde orada nasıl bu kadar mutlu oturursun. Sen bir katilsin' sözlerine aldırış etmediğini söyleyen avcı, son olarak yine tekrarlıyor: ''Avlanmak vahşi yaşam popülasyonunun korunması için önemli.''