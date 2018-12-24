Seksi bikinisiyle at üzerinde!

Sahilde at üzerinde dolaşan çiftin fotoğrafları dünya medyasını salladı!
Megan Barton at üzerinde çok seksi
Love Island yıldızı, Wes Nelson'la sahilde gezinirken vücudunu sergiledi.
Çift şu anda Mauritius'ta romantik bir kaçamak yapıyor.
Zamanının çoğunu deniz kenarında geçiren çift, bu sefer de at binerken objektiflere seksi pozlar vermeyi de ihmal etmedi.
24 yaşındaki Megan, tanga bikini altının üzerine giydiği siyah tül pantolonu çıkarıp ata binmesi dikkat çekti.
Bu yaz İngiltere'de yayınlanan Love Island porogramında tanışan çiftin, programdan ayrıldıktan sonra aşkları güçlenerek ilerledi.
Megan sahil boyunca yürürken muhteşem görünüyordu.
At bile Megan'ın kusursuz vücudunu sergilediği sırada nereye bakacağını şaşırdı.
Megan küçük bir tanga bikiniyle sahile inerken kendinden emin görünüyordu.
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