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  4. Seksi fotoğraflarını satarak altı ayda servet kazandı! Şimdi lüks minibüsüyle dünyayı dolaşıyor

Seksi fotoğraflarını satarak altı ayda servet kazandı! Şimdi lüks minibüsüyle dünyayı dolaşıyor

24.01.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılının Ağustos ayında yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden abonelerine seks fotoğraf ve videolarını satan fenomen isim Beth Fiit 6 ayda 200 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 661 bin TL) kazandı. Kazandığı parayla kendisine lüks bir minibüs satın alan Fiit en büyük hayali olan dünya turuna çıktı.

Seksi fotoğraflarını satarak altı ayda servet kazandı! Şimdi lüks minibüsüyle dünyayı dolaşıyor

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beth Fiit, OnlyFans hesabı sayesinde yarım yılda hayallerini süsleyen lüks bir minibüsün sahibi oldu. Dünya turu yapmak için adım atan Fiit ilk olarak Avrupa rotasını çizerek yola çıktı. Hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Fiit, “En büyü hayalim için yollardayım. Kendime ait mükemmel bir aracım var ve istediğim her yere gidebiliyorum. Yeni yerler görmek gerçekten harika hissettiriyor” dedi.

“OLUMSUZ ELEŞTİRİLER ALDIM”

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OnlyFans hesabını açmadan önce bir barda çalıştığını dile getiren Fiit, “Olumsuz eleştiriler aldım. Beni hiçbir şey yapmamakla suçladılar. Aslında bu olumsuzluklar benim için iyi oldu. Çünkü hayatımda beni desteklemeyen insanları ayıklamayı başardım. Tatlı minibüsümle yeni maceralar için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

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OnlyFans Avrupa Minibüs

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