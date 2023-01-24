Seksi fotoğraflarını satarak altı ayda servet kazandı! Şimdi lüks minibüsüyle dünyayı dolaşıyor

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beth Fiit, OnlyFans hesabı sayesinde yarım yılda hayallerini süsleyen lüks bir minibüsün sahibi oldu. Dünya turu yapmak için adım atan Fiit ilk olarak Avrupa rotasını çizerek yola çıktı. Hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Fiit, “En büyü hayalim için yollardayım. Kendime ait mükemmel bir aracım var ve istediğim her yere gidebiliyorum. Yeni yerler görmek gerçekten harika hissettiriyor” dedi.

“OLUMSUZ ELEŞTİRİLER ALDIM”

OnlyFans hesabını açmadan önce bir barda çalıştığını dile getiren Fiit, “Olumsuz eleştiriler aldım. Beni hiçbir şey yapmamakla suçladılar. Aslında bu olumsuzluklar benim için iyi oldu. Çünkü hayatımda beni desteklemeyen insanları ayıklamayı başardım. Tatlı minibüsümle yeni maceralar için çok heyecanlıyım” diye konuştu.