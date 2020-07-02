HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor

Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Yılda 320 bin pound kazanan Luna Benna’nın binlerce takipçisi var ve takipçilerinin bir çoğu genç modelin seksi fotoğraflarını satın alıyor. Instagram ünlüsü model, trollerin kendine karşı yaptığı saldırıları görmezden geliyor.

Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor

Florida’da yaşayan Luna Benna, sosyal medya ünlüsü olmak için güçlü olmak gerektiğini söyledi. Kendisinden nefret edenleri sevmeyi öğrendiğini söyleyen Luna, acımasız yorumlar yerine kendine odaklanmayı tercih ettiğini söylüyor.

21 yaşındaki modelin 800 bim takipçisi var. “Nefret mesajları ve ölüm tehditleri bu işin gerçek bir sorunu. Bu nedenle güçlü olmak zorundayım” diyen Luna’nın her gün uğraşması gereken tek şey troller değil.

Luna, her gün takipçilerinden şaşırtıcı teklifler aldığını; ancak bu tekliflere gülüp geçtiğini söyleyerek “Gelen yorumlara ve mesajlara gülüp geçmeyi öğrendim. Birçok insan bana yemeğe çıkmayı teklif ediyor” dedi.

“İlk işim McDonalds’da çalışmaktı. Korkunçtu. Bir arkadaşım işi bırakmam gerektiğini söyledi. Bir daha asla fast food işinde çalışmamaya yemin etmiştim. Sonra bir dondurma kamyonunda çalışmaya başladım, o da berbattı” diyen Luna, yeni iş alanındaki zorlukların kendisi için çok da önemli olmadığını düşünüyor.

Snapchat’i keşfetmesiyle birlikte Luna’nın kariyeri büyük bir değişime uğradı. Premium hesap üzerinden takipçilerine çıplak fotoğraflarını satmaya başlayan Luna, bir daha asla düşük maaşlı işlere dönmeyeceğini söyledi.

OnlyFans üzerinden ücret karşılığı seksi fotoğraflarını yayınlayan Luna, yılda 400 bin dolar kazanıyor.

Mutlu olmanın sırrının insanın kendisini sevmesi olduğnu söyleyen Luna “Beni destekleyenleri de, benden nefret edenleri de seviyorum. Başkalarını düşünmeye başladığınız anda mutluluk yok oluyor. Kendiniz olun ve başka insanlara çok fazla odaklanmayın” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Sıcaktan bunalan vatandaşlar kente deniz istediSıcaktan bunalan vatandaşlar kente deniz istedi
Düğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemlerDüğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Canlı yayında söyledi: Yeni yasaklar gelebilir

Atatürk'ün projesi 83 yıl sonra gerçek oluyor...

Atatürk'ün projesi 83 yıl sonra gerçek oluyor...

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Olay doğum günü pozu! 'Çıta yine Everest'

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Termometre 43 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan vatandaşlar kente deniz istedi

Sıcaktan bunalan vatandaşlar kente deniz istedi

Arkadaş dehşeti! Sopa ve satırla dövdü

Arkadaş dehşeti! Sopa ve satırla dövdü

İzole tatilin alternatif adresi: Kaçkarlar

İzole tatilin gözdesi oldu! İşte yeşile doyacağınız o adres

Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

Beton mikserlerinin tehlikeli yarışı kamerada

Bu kez beton mikserler yarıştı!

Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri neler? Çok konuşulan Z kuşağı kimdir? Z kuşağı kaç doğumlu?

Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlular oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.