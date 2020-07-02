Seksi fotoğraflarını satarak yılda 400 bin dolar kazanıyor

Florida’da yaşayan Luna Benna, sosyal medya ünlüsü olmak için güçlü olmak gerektiğini söyledi. Kendisinden nefret edenleri sevmeyi öğrendiğini söyleyen Luna, acımasız yorumlar yerine kendine odaklanmayı tercih ettiğini söylüyor.

21 yaşındaki modelin 800 bim takipçisi var. “Nefret mesajları ve ölüm tehditleri bu işin gerçek bir sorunu. Bu nedenle güçlü olmak zorundayım” diyen Luna’nın her gün uğraşması gereken tek şey troller değil.

Luna, her gün takipçilerinden şaşırtıcı teklifler aldığını; ancak bu tekliflere gülüp geçtiğini söyleyerek “Gelen yorumlara ve mesajlara gülüp geçmeyi öğrendim. Birçok insan bana yemeğe çıkmayı teklif ediyor” dedi.

“İlk işim McDonalds’da çalışmaktı. Korkunçtu. Bir arkadaşım işi bırakmam gerektiğini söyledi. Bir daha asla fast food işinde çalışmamaya yemin etmiştim. Sonra bir dondurma kamyonunda çalışmaya başladım, o da berbattı” diyen Luna, yeni iş alanındaki zorlukların kendisi için çok da önemli olmadığını düşünüyor.