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Seksi fotoğraflarını satmak için üniversite eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

27.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındaki OnlyFans fenomeni Faith Leanne, OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satmak için üniversite eğitimini yarım bıraktığını söyledi. Ailesinin duruma tepki gösterdiğini ifade eden Lenanne, ebeveynlerinin kararından dolayı üzgün olduğunu ve kendisini kovduğunu itiraf etti.

Seksi fotoğraflarını satmak için üniversite eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Faith Leanne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde yıllık kazancının milyon dolarlara ulaştığını belirtti. Sosyal medyada popüler olmasından sonra üniversite eğitimini yarıda bıraktığını dile getiren Leanne, gelirinin büyük bir bölümünü lüks alışverişleri ve estetik ameliyatları için harcadığını dile getirdi. Leanne, ailesinin sosyal medya kariyerini desteklememesine ve kendisini kovmasına rağmen kararından pişmanlık duymadığını belirtti.

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“BUNA BAYILIYORUM”

Üniversitede işletme bölümünde okuduğunu belirten Leanne, eğitiminin ilk döneminden sonra internet yıldızı olmaya karar verdiğini anlattı. Anne ve babasının paylaşımlarını gördükten sonra aile evinden atıldığını ve daha sonrasında menajeri olan kardeşi Anthony’in evine taşındığını iddia etti.

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Leanne, “Bu günlerde, mezun olmak o kadar kasvetli görünüyor ki, başarılı bir iş bulacağınızın garantisi yok. Zengin bir aileden gelmiyorum ve hayatıma öğrenci kredilerinden borç alarak başlamak istemedim.OnlyFans'ın bu yaşam tarzını karşılayabilmeme izin vermesini seviyorum. Buna bayılıyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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