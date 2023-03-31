Seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Deri kovboy kostümünün içine hiçbir şey giymedi

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur ve iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ren, bu defa yine sınırlarını zorladı ve deri ceketinin içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ünlü modelin seksi pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Takipçileri; ''Bunlara bayıldım'', ''Harika görünüyorsun'', ''Sana bayılıyorum'' gibi yorumlar yaptılar.

25 yaşındaki ünlü model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı.

Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.





