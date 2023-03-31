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  4. Seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Deri kovboy kostümünün içine hiçbir şey giymedi

Seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Deri kovboy kostümünün içine hiçbir şey giymedi

31.03.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Alexis Ren sosyal medya üzerindeki cesur ve iddialı paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. Seksi model bu defa yine çok cesur pozlar verdi. Alexis Ren deri ceketinin içine hiçbir şey giymemeyi tercih etti.

Seksi model Alexis Ren yine çok cesur! Deri kovboy kostümünün içine hiçbir şey giymedi

Dünyaca ünlü model Alexis Ren, cesur ve iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ren, bu defa yine sınırlarını zorladı ve deri ceketinin içine hiçbir şey giymeden pozlar verdi.

ABD'nin en çok konuşulan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan ünlü modelin seksi pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

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Takipçileri; ''Bunlara bayıldım'', ''Harika görünüyorsun'', ''Sana bayılıyorum'' gibi yorumlar yaptılar.

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25 yaşındaki ünlü model, bir dönem meslektaşı Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı.

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Ren, ayrılma sebebi olarak Alvarrez'in cinsel organının küçük olmasını göstermişti.

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