Seksi model'den büyük itiraf!

Seksi model Kelly Brook artık kusursuz olmak için yoğun çabalar harcamadığını itiraf etti

Kelly Brook: Artık mükemmel olmaya çalışmıyorum

1 / 27 Kariyerini, kıvrımlarını seksi iç çamaşırları içerisinde sergileyerek kurdu.

2 / 27 Birbirinden iddialı kıyafetler ve cesur pozlarla adından her zaman söz ettirdi.

3 / 27 Bahsettiğimiz kişi İngiliz model Kelly Brook'tan başkası değil!

4 / 27 40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.

5 / 27 Now Dergisi'ne konuşan Brook, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.

6 / 27 Kusursuz olma takıntısından kurtulduğunu anlatan Brook, artık başkalarının standartlarına göre yaşamadığını anlattı.

7 / 27 "Artık yaş alıyorum ve değişiyorum" diyen Brook, sözlerine şöyle devam etti:

8 / 27 "Artık yaptığım iş de değişti. Eskisi kadar bikini ve iç çamaşırı çekimi yapmıyorum. Daha çok televizyon işleri ve oyunculuğa ağırlık verdim."

9 / 27 Brook, elinden geldiğince iyi görünmeye çalıştığını ancak kendine eskisi gibi baskı yapmadığını açıkladı.

10 / 27 32 yaşındaki Jeremy Parisi ile mutlu bir birlikteliği olan Kelly, sevgilisinin kendisini motive ettiğini söylüyor.

11 / 27 "Beni evden dışarı sürüklüyor ve beraber koşmaya çıkıyoruz. Beni motive etmekte son derece başarılı."

12 / 27 38 yaşındaki Kelly, sözlerine şöyle devam ediyor:

13 / 27 "Aslında düşününce, plajda seksi bikinimin içinde, akşamüstü ışığı vururken neredeyse 40'ına gelmiş biri için hiç de fena görünmüyorum."

14 / 27 Bir yandan evlilik hazırlıkları da yapan Kelly Brook, ABD, İngiltere ve İtalya olmak üzere üç farklı düğün yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

15 / 27 Kelly Brook, 23 Kasım 1979 İngiltere, Rochester doğumlu.

16 / 27 168 cm boyundaki Kelly Brook, daha önce hiç evlenmedi ancak üç kez nişanlandı. (Post)

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