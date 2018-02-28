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Seksi model'den büyük itiraf!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 11:00 | Son Güncelleme

İngiliz model Kelly Brook, Now dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu ve artık "olgunlaştığını" söyledi

Seksi model Kelly Brook artık kusursuz olmak için yoğun çabalar harcamadığını itiraf etti

Kelly Brook: Artık mükemmel olmaya çalışmıyorum

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Kariyerini, kıvrımlarını seksi iç çamaşırları içerisinde sergileyerek kurdu.
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Birbirinden iddialı kıyafetler ve cesur pozlarla adından her zaman söz ettirdi.
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Bahsettiğimiz kişi İngiliz model Kelly Brook'tan başkası değil!
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40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.
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Now Dergisi'ne konuşan Brook, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.
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Kusursuz olma takıntısından kurtulduğunu anlatan Brook, artık başkalarının standartlarına göre yaşamadığını anlattı.
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"Artık yaş alıyorum ve değişiyorum" diyen Brook, sözlerine şöyle devam etti:
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"Artık yaptığım iş de değişti. Eskisi kadar bikini ve iç çamaşırı çekimi yapmıyorum. Daha çok televizyon işleri ve oyunculuğa ağırlık verdim." 
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Brook, elinden geldiğince iyi görünmeye çalıştığını ancak kendine eskisi gibi baskı yapmadığını açıkladı. 
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32 yaşındaki Jeremy Parisi ile mutlu bir birlikteliği olan Kelly, sevgilisinin kendisini motive ettiğini söylüyor.
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"Beni evden dışarı sürüklüyor ve beraber koşmaya çıkıyoruz. Beni motive etmekte son derece başarılı."
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38 yaşındaki Kelly, sözlerine şöyle devam ediyor:
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"Aslında düşününce, plajda seksi bikinimin içinde, akşamüstü ışığı vururken neredeyse 40'ına gelmiş biri için hiç de fena görünmüyorum."
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Bir yandan evlilik hazırlıkları da yapan Kelly Brook, ABD, İngiltere ve İtalya olmak üzere üç farklı düğün yapmak istediğini de sözlerine ekledi. 
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Kelly Brook, 23 Kasım 1979 İngiltere, Rochester doğumlu.
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168 cm boyundaki Kelly Brook, daha önce hiç evlenmedi ancak üç kez nişanlandı.  (Post)
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