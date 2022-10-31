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Seksi pozlarını satarak servet kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan itiraf! “Babam tavsiye etti”

31.10.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı seksi paylaşımlar sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Charlotte Rose, sosyal medya kariyerinin babasının tavsiyesi üzerine başladığını itiraf etti. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden abonelik sistemi sayesinde fotoğraf ve videolarını satan Rose, “Babam bana OnlyFans’ı başlatmamı söyledi” dedi.

Seksi pozlarını satarak servet kazanan sosyal medya fenomeninden şaşırtan itiraf! “Babam tavsiye etti”

İngiltere’nin Middlesbrough bölgesinde yaşayan sosyal medya fenomeni Charlotte Rose, OnlyFans hesabını başlatmaya yönelik ilk adımını babası sayesinde attığını söyledi. Sosyal medya hesabında özel içerik paylaşmasının hayatını bir anda değiştirdiğini ifade eden Rose, “Instagram'da iç çamaşırım veya bikinimle fotoğraflar yayınlardım ve çok beğeni alırlardı ve birçok insanın 'Ne zaman OnlyFans'a başlayacaksınız? Görmeyi çok isterim’ diyordu. Bunun üzerine babam onları parayla satmamı önerdi” diye konuştu.

“İTİBAR KONUSUNDA ENDİŞELİYDİM”

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Taboo Room YouTube kanalına konuk olan Rose, “Ailem ‘Neden bütün bu fotoğraflarını vedava yayınlıyorsun? Onlardan kâr elde edebileceğini biliyorsun’ dediğin benim de aklıma yattı ve OnlyFans hesabımı açtım. Aslında itibar konusunda endişeliydim ve babam beni rahatlatan bir konuşma yaptı. Hesabımı açtım ve bir daha arkama dönüp bakmadım” ifadelerini kullandı.

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20 yaşındaki fenomen isim ailesinin kendisini desteklemesi sayesinde geçtiğimiz yıl OnlyFans hesabından 85 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 582 bin 281 TL) kazandığını söyledi.

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sosyal medya OnlyFans

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