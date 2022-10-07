Seksi pozlarını sattığı hesabı öğrenilince çocuklarının okul maçlarından yasaklandı! “Şimdi milyonlar kazanıyorum”

2020 yılında korovirüs pandemisinin tüm dünyada yayılmasıyla birlikte karantina uygulamalarının işi kaybetmesine neden olduğunu ifade eden Sara Blake Cheek o dönemde bir sosyal medya hesabı oluşturdu. Abonelik sistemine bağlı olarak ilerleyen hesabı sayesinde aylık kazancını üç haneli rakamlara ulaştırmayı başardığını söyleyen Cheek insanların işine karşı önyargılı olduğunu belirterek isyan etti.

“BU ASLINDA BİR SÜPER GÜÇ”

Toplumsal olarka cinselliğin tabulardan oluştuğunu dile getiren Cheek, “Cinselliğinizle tanınmak cesaret istiyor. Bu aslında bir süper güç. Pek çok insan işiniz nedeniyle zeki ve bilgili olduğunuzu düşünmez. Bu yüzden onların yanıldığını kanıtlamak için buradayım” dedi.

Üç çocuğu ve eşiyle birlikte Florida’da yaşayan Cheek işi nedeniyle aldığı en sert yorumun çocuklarının okulundan geldiğini söyledi. Çocuklarının okul takımı maçlarında kara listeye girdiğini ifade eden Cheek, “Çocuklarımın okulundan men edildim. OnlyFans yaptığım için beni aralarında görmek istemediler. Antrenörleri çocuklarımla hiçbir şeye katılmama izin verilmemesini ve tüm iletişimin sadece kocam veya kızım aracılığıyla olmasını istedi” diye konuştu.

DİĞER VELİLER DE YARGILIYOR

Sosyal medya hesabının okuldaki veliler arasında popüler olmasından sonra kendisine olan bakışların değiştiğini ifade eden Cheek, “Aslında benimle ilgili ne düşündüklerini umursamıyorum. Eşim beni ve işimi destekliyor. Çocuklarım durumu biliyorlar ve herhangi bir sorun yaşamıyorlar. İşim sayesinde şimdi milyonlar kazanıyorum. Son gülen ben oldum” ifadelerini kullandı.



