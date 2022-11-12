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Seksi pozlarıyla ünlendi! Sosyal medya fenomeni Bryce Adams, gazilere bağış kampanyasında soyundu

12.11.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans’ta seksi fotoğraflarını satan Bryce Adams bu kez gaziler için düzenlenen yardım kampanyasında boy gösterdi. OnlyFans’ın en çok aboneye sahip isimleri arasında yer alan Adams en iyi para bildiği para kazanma yöntemini kullanarak bağış için soyundu.

Seksi pozlarıyla ünlendi! Sosyal medya fenomeni Bryce Adams, gazilere bağış kampanyasında soyundu

Dünyanın en beğenilen OnlyFans modellerinden biri olarak kabul edilen Bryce Adams, Gaziler Günü adına bağış toplamak için ilginç bir kampanya başlattı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki fenomen isim Gaziler Günü’nde kamuflaj ceketiyle birbirinden seksi pozlarını yayınladı.

“HER RETWEET 1 DOLAR”

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24 bin Twitter takipçisi bulunan Adams hayranlarında kumflaj ceketiyle yaptığı paylaşımları retweet yapmasını istedi. Her bir retweet için 1 dolar bağışlayacağını ifade eden Adams, “Gazileri takdir ediyorum ve düşündüm ki, bu benim için gazileri bağlayıp desteklemenin tamamen farklı bir yolu. Geçen yıl OnlyFans'ta Gaziler Günü canlı şovu yaptım. Bu yıl farklı bir şey yapmak istedim. Bence bu insanların ülkemize hizmet etmeleri ve hayatlarını ortaya koymaları harika. Bu yüzden onlara teşekkür etmeye değer. Bunun için sonsuza dek minnettarım.” dedi.

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Sosyal medyada dikkatleri çeken paylaşımı kısa sürede yüzlerce retweet toplamayı başarırken sayıda dakikalar içinde artış gözlemleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları bağış şeklini doğru bulmadığını dile getirirken bazıları ise fenomen ismi takdir etti.

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sosyal medya gazi OnlyFans bağış

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