Seksi yıldızın oğluyla verdiği poz olay yarattı

Anne oğul yeni fotoğraflarıyla bu konuda fikirlerinin değişmediğini kanıtladılar.
Elizabeth Hurley'in oğluyla verdiği poz olay yarattı
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E! adlı kanalda yayınlanan The Royals dizisinin setinde annesi Elizabeth Hurley'yi ziyaret eden Damien Hurley annesi ve rol arkadaşı Joan Collins'le birlikte çektirdiği fotoğrafla yine tartışma yarattı.
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Elizabeth Hurley fotoğrafta hizmetçi kız kotümü ve frile çoraplarıyla son derece seksi bir görüntü sergiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde 16. doğum gününü kutlayan oğlu Damien'la verdiği pozda da cüretkar göğüs dekoltesiyle görülen 52 yaşındaki seksi yıldız bikinili fotoğraflarını oğlunun çektiğini açıklamış ve eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Oğlu Damien'le son derece yakın ve sağlıklı bir ilişkisi olduğunu söyleyen seksi oyuncu bu fotoğrafların kendisi ve ailesi açısından bir sakınca doğurmadığını ve bu durumun sağlıksız olduğuna katılmadığını söylemişti.
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Bu yaştaki bir çocuğun annesinin cüretkar fotoğraflarını çekmesinin yanlış olduğunu savunan birçok insana rağmen anne-oğul durumdan hiç rahatsız değiller ve galalardan plajlara her yerde birlikte ve mutlu pozlar vermeye devam ediyorlar.
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