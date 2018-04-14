Seksi yıldızın oğluyla verdiği poz olay yarattı

Anne oğul yeni fotoğraflarıyla bu konuda fikirlerinin değişmediğini kanıtladılar.

Elizabeth Hurley'in oğluyla verdiği poz olay yarattı

1 / 14 E! adlı kanalda yayınlanan The Royals dizisinin setinde annesi Elizabeth Hurley'yi ziyaret eden Damien Hurley annesi ve rol arkadaşı Joan Collins'le birlikte çektirdiği fotoğrafla yine tartışma yarattı.

2 / 14 Elizabeth Hurley fotoğrafta hizmetçi kız kotümü ve frile çoraplarıyla son derece seksi bir görüntü sergiliyor.

3 / 14 Geçtiğimiz günlerde 16. doğum gününü kutlayan oğlu Damien'la verdiği pozda da cüretkar göğüs dekoltesiyle görülen 52 yaşındaki seksi yıldız bikinili fotoğraflarını oğlunun çektiğini açıklamış ve eleştirilerin hedefi olmuştu.

4 / 14 Oğlu Damien'le son derece yakın ve sağlıklı bir ilişkisi olduğunu söyleyen seksi oyuncu bu fotoğrafların kendisi ve ailesi açısından bir sakınca doğurmadığını ve bu durumun sağlıksız olduğuna katılmadığını söylemişti.

5 / 14 Bu yaştaki bir çocuğun annesinin cüretkar fotoğraflarını çekmesinin yanlış olduğunu savunan birçok insana rağmen anne-oğul durumdan hiç rahatsız değiller ve galalardan plajlara her yerde birlikte ve mutlu pozlar vermeye devam ediyorlar.

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