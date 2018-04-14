MAGAZİN

Seksi yıldızın oğluyla verdiği poz olay yarattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 13:58 | Son Güncelleme

Elizabeth Hurley geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarını 16 yaşındaki oğlu Damien'ın çektiğini açıklamışve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Anne oğul yeni fotoğraflarıyla bu konuda fikirlerinin değişmediğini kanıtladılar. 

Elizabeth Hurley'in oğluyla verdiği poz olay yarattı

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E! adlı kanalda yayınlanan The Royals dizisinin setinde annesi Elizabeth Hurley'yi ziyaret eden Damien Hurley annesi ve rol arkadaşı Joan Collins'le birlikte çektirdiği fotoğrafla yine tartışma yarattı.
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Elizabeth Hurley fotoğrafta hizmetçi kız kotümü ve frile çoraplarıyla son derece seksi bir görüntü sergiliyor. 
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Geçtiğimiz günlerde 16. doğum gününü kutlayan oğlu Damien'la verdiği pozda da cüretkar göğüs dekoltesiyle görülen 52 yaşındaki seksi yıldız bikinili fotoğraflarını oğlunun çektiğini açıklamış ve eleştirilerin hedefi olmuştu. 
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Oğlu Damien'le son derece yakın ve sağlıklı bir ilişkisi olduğunu söyleyen seksi oyuncu bu fotoğrafların kendisi ve ailesi açısından bir sakınca doğurmadığını ve bu durumun sağlıksız olduğuna katılmadığını söylemişti. 
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Bu yaştaki bir çocuğun annesinin cüretkar fotoğraflarını çekmesinin yanlış olduğunu savunan birçok insana rağmen anne-oğul durumdan hiç rahatsız değiller ve galalardan plajlara her yerde birlikte ve mutlu pozlar vermeye devam ediyorlar. 
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